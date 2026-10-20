La Generalitat Valenciana aprueba un primer paquete de ayudas de 23,5M para los afectados por la dana Adam

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado un primer paquete de ayudas de 23,5 millones de euros para los damnificados por la dana Adam que ha dejado un balance de cuatro víctimas mortales, 145 municipios confinados y cerca de 500 rescates.

Así lo ha comunicado el president en una declaración institucional posterior a la reunión del Ejecutivo valenciano en la que ha desgranado las distintas líneas de ayudas y subvenciones "que van a marcar la recuperación de las zonas afectadas y sus vecinos".

Tal y como ha explicado, las ayudas serán directas y sin burocracia por lo que habrá una única solicitud que podrá hacerse online en la sede de la Generalitat o de forma presencial en los ayuntamientos y las oficinas PROP.

En el desglose del primer paquete de medidas, las familias recibirán una ayuda de urgente necesidad de 6.000 euros para reponer enseres y afrontar los daños en el caso de que se trate de la vivienda habitual y de 3.000 euros si es segunda residencia.

Además, en esta convocatoria, las familias que hayan perdido su vivienda habitual recibirán una ayuda de 800 euros al mes durante doce meses para su realojo.

Asimismo, los consistorios contarán con hasta 200.000 euros para cubrir sus gastos urgentes, con un presupuesto inicial de 17,5 millones de euros. En total, las medidas aprobadas destinadas a afectados y ayuntamientos suman 23,5 millones de euros movilizados.

Además, desde la Generalitat, se ofrecerá asistencia jurídica, notarial y registral gratuita para los afectados que así lo requieran en trámites de aseguradoras o reclamaciones.

El president ha adelantado que en los próximos días se aprobará un nuevo paquete de ayudas dirigido a pérdida de vehículos, sector primario, comercio, hostelería y refugios de animales, entre otros sectores afectados.

"Será la administración la que se ponga al servicio de los vecinos. Buscamos una administración que esté cerca, que sea ágil y que resuelva con inmediatez. Como presidente, mi compromiso es claro: estar cerca, actuar rápido y no dejar a nadie atrás. Ya lo hemos hecho en la emergencia y lo haremos también en la reconstrucción. La misma coordinación que hemos demostrado todos en esta fase de la emergencia va a ser también exigible en la próxima fase", ha subrayado

Medidas adoptadas

La Generalitat ha desplegado un dispositivo de limpieza de calles y espacios públicos con más de 40 máquinas pesadas y 271 personas, a las que mañana se incorporarán otras 80 para labores de reparación de pistas forestales.

Además, se han habilitado puntos de acopio para que los vecinos puedan dejar los residuos en un solo lugar, sin ocupar la calle y para evitar problemas de salubridad.

Al mismo tiempo, más de un centenar de técnicos trabajan en las depuradoras dañadas restableciendo la electricidad con grupos electrógenos de emergencia y se están reparando los bombeos y equipos eléctricos.

Asimismo, se ha activado la limpieza de colegios y centros de salud y recuperado el 100% de las líneas de autobús de la zona afectada. Todos los centros afectados recuperarán mañana la actividad lectiva a excepción de los ubicados en Oliva cuyos alumnos volverán a clase el próximo jueves 22 de octubre, a excepción del IES Gabriel Císcar.

Ahora mismo, todos los centros sanitarios se encuentran abiertos, a excepción de los consultorios auxiliares de Els Poblets y Piles.

Zona catastrófica

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha prometido ayudas económicas para la recuperación del territorio tras mantener un encuentro con los alcaldes de los pueblos damnificados, además de "facilitar la agilización en la contratación pública".

En su visita a Oliva, localidad gravemente golpeada por el temporal, ha anunciado que el Consejo de Ministros declarará zona catastrófica a los municipios afectados por la dana Adam.