Feijóo pone a examen al PPCV en su primer mitin de precampaña en Valencia el próximo viernes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene previsto celebrar el próximo viernes su primer mitin de precampaña en Valencia. Lo hará en el Palau de Les Arts, según confirman fuentes del partido.

Se trata de un acto para el que ya se espera que se conozcan los cabezas de lista de las elecciones generales del 29 de noviembre. El plazo para registrar las candidaturas comienza el miércoles 21 y finaliza el 26. Lo habitual suele ser que el PP lo haga el primer día.

De esta manera, lo lógico sería que Feijóo estuviera acompañado de los 'números 1' de la Comunitat Valenciana en el mitin, si bien nadie lo concreta todavía.

El acto, además de arengar a militantes y simpatizantes y de transmitir la importancia del territorio para el PP -uno de sus principales graneros de votos en toda España-, servirá de examen al PPCV en una época en la que la organización se encuentra manifiestamente dividida.

Génova ha lanzado el aviso de que no quiere grietas internas ni desavenencias públicas porque ahora se quiere centrar en la campaña y sólo importa que Feijóo llegue a la Moncloa.

Un 'prietas las filas' a la que la dirección nacional espera que los populares valencianos respondan con movilización y unidad. Al menos de puertas para afuera y sin que nadie moleste. De hecho, el propio resultado electoral de las generales en la Comunitat también será analizado por Génova.

El objetivo que ha marcado es el de llegar a los 15 diputados, dos más de los que ya tienen. La misión no parece fácil y encuestas como la de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dejan al PP en 13.

Debate sin zanjar

El problema de esta orden de todos a una es que todos no van a una en el PPCV debido a la tardanza de la dirección nacional en designar al candidato autonómico en 2027. Una y otra vuelta se da al asunto en el seno de la organización valenciana desde hace meses sin que Feijóo haya querido zanjar el debate en uno de los momentos más críticos que vive en el ámbito orgánico el partido en la Comunitat.

Mientras se sigue dando por hecho que el elegido será el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el líder del PP ha evitado señalarlo y, como publicó EL ESPAÑOL, no moverá nada hasta después de las generales para no desviar el foco.

A ello se ha añadido toda la polémica en torno al dosier anónimo elaborado para desbancar a Pérez Llorca de la carrera de 2027. Algo que solo ha hecho que acrecentar la tensión.

De hecho, curiosamente, si para algo ha servido el informe y las reacciones a su alrededor ha sido para que numerosos referentes del PPCV se lamenten de que la situación perjudica al partido -no únicamente a Pérez Llorca- y hayan pedido expulsiones si se demostrara la participación en su elaboración o difusión por parte de algún miembro de la formación.

Pese a todo, la falta de unidad es evidente. Las direcciones provinciales de Valencia (Vicente Mompó) y Castellón (Marta Barrachina) no están alineadas con el presidente de la Generalitat, mientras la de Alicante (Toni Pérez) mantiene ahora cercanía pero va por libre.

El silencio de Mompó

Los gestos de los dos primeros -quienes, por ejemplo, se ausentaron de la primera reunión del Comité de Campaña- no han gustado en varios sectores y se lo han hecho saber. Especialmente a Mompó, quien de unos días a esta parte ha optado por un llamativo silencio con el que parece querer eludir cualquier polémica.

De manera que en esa situación de enfrentamientos que se congelan, interinidad y dependencia absoluta de la dirección nacional, llegan las generales para el PPCV. Pérez Llorca deberá demostrar su capacidad de movilización pese a la desgana y el cabreo con Génova que cunden en el partido y ser clave para una deseada victoria de Feijóo.

Seguramente sea su mejor aval junto al de algunos hitos de gestión y las encuestas favorables, además de su primera prueba de fuego electoral que condicionará los comicios autonómicos.

La dirección nacional, mientras, ultima una lista que está supervisando el líder del PP en primera persona y para la que suenan nombres como Susana Camarero o Gerardo Camps -sin descartar hasta el final a Esteban González Pons- por Valencia; Macarena Montesinos y César Sánchez por Alicante; y Alberto Fabra y Candela Anglés por Castellón.