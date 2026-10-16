Emergencias advierte sobre la llegada de 'Adam', una nueva dana que puede dejar hasta 300 l/m2 en 24 horas

Una nueva dana este fin de semana podría dejar acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en unas 24 horas.

Así lo ha advertido el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha presidido durante la tarde de este viernes una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

"Quiero transmitir a la ciudadanía que nos encontramos ante una nueva dana, la dana Adam, que es el nombre que le ha dado la Agencia Estatal de Meteorología, y que por tanto tenemos que tomar todas las medidas de precaución, autoconcienciación de la situación y medidas de autoprotección", ha asegurado.

Para este sábado las previsiones respecto a las precipitaciones más importantes afectan al litoral sur de Alicante y en general a todo el sur de la provincia, con un pronóstico de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

"Pero lo más importante comenzará el domingo alrededor de la medianoche, es decir, en la madrugada del sábado al domingo, cuando se activa el aviso naranja de la Aemet", ha dicho el conseller.

"Estamos hablando de acumulaciones de más de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, que pueden llegar en alguna zona a alcanzar los 300 litros en 24 horas. Esto supone una posibilidad importante de inundaciones", ha agregado.

Actualmente, el aviso naranja está en el litoral sur y el interior sur de la provincia de Alicante y el litoral norte de la provincia de Castellón, y Aemet "no descarta que se pueda producir un aviso rojo por ese cúmulo de precipitaciones", ha explicado.

Mañana sábado a las 12:00 se volverá a celebrar una reunión para evaluar la situación.

Por el momento, la Generalitat ha reforzado el servicio de bomberos forestales, el Centro de Coordinación de Emergencias y la sala del 112.

"Es muy importante que se sigan los canales oficiales para informarse sobre la situación. El domingo es cuando se esperan las lluvias más intensas. No se descarta que las tormentas puedan alcanzar el litoral norte de la provincia de Valencia", ha reiterado Valderrama.