Los sindicatos docentes harán una consulta sobre reactivar la huelga: acusan a la Generalitat de romper las negociaciones

Los sindicatos docentes STEPV, CCOO y UGT han acusado a la Generalitat Valenciana, y en concreto a la Conselleria de Educación, de "no tener voluntad" de diálogo para retomar las negociaciones sobre las mejoras de las condiciones laborales que quedaron paralizadas con las vacaciones estivales.

Una situación por la que han anunciado este jueves que preparan un nuevo calendario de acciones y una nueva consulta al profesorado para decidir si se reactiva, o no, la huelga indefinida que arrancó el 11 de mayo y que acordaron suspender a una semana del fin de curso. La puerta a retomarla, sin embargo, la dejaron abierta.

Las tres organizaciones sindicales, así, han afeado al departamento que dirige Carmen Ortí que haya planteado un calendario de negociaciones para este curso en el que no se incluye "ninguno de los temas pendientes de la huelga del curso pasado". Entre ellos, el valenciano, las ratios, las plantillas o la recuperación del poder adquisitivo de los docentes.

"Vamos a insistir en negociar los puntos de la plataforma reivindicativa que quedaban pendientes", han explicado para acto seguido agregar que el próximo miércoles 21 de octubre hay convocada una reunión entre la consellera de Educación y los cinco sindicatos presentes en la mesa, lo que incluye también a ANPE y CSIF.

Ante esta cita, STEPV, CCOO y UGT celebrarán una asamblea el día anterior, el martes, para recoger ideas de sus afiliados que posteriormente trasladarán a la administración. En esta, además, trasladarán al profesorado una consulta para decidir si se reactiva o no el paro indefinido o si se acuerdan otro tipo de acciones puntuales.

"En función de lo que pase en esa reunión, se reactivarán las movilizaciones", han avisado. Asimismo, han añadido que se prepara un calendario que continúa las protestas como los 'Dijous de lluita' y concentraciones en la puerta de Conselleria.

El portavoz del sindicato mayoritario, Marc Candela, ha avanzado que se plantean realizar "otro tipo de acciones coordinadas" con otras comunidades autónomas que también tienen huelgas activadas, como Madrid o Andalucía.

Candela ha denunciado la "parálisis del diálogo" con la Conselleria y ha subrayado la "falta de voluntad" de la administración para "abordar las reivindicaciones docentes pendientes" tras la huelga del curso pasado.

Además, el portavoz ha criticado la postura de Conselleria en la última reunión: "El secretario autonómico, Daniel McEvoy, nos dijo que había voluntad de negociación, pero no hizo ningún gesto por incluir los temas en el calendario, por lo que entendemos que no hay voluntad política de continuar".

"La Junta de Portavoces (donde se presentó el calendario el pasado 6 de octubre) marca una antes y un después en cuanto a la voluntad de negociación y, por tanto, nos aboca a continuar las movilizaciones en las que ya estamos trabajando", ha agregado.

Para el delegado sindical de UGT-PV Kilian Cuerda, se "ha roto la confianza y la buena fe negociadora", mientras el secretario de Educación Pública de CCOO, Óscar Ortiz, ha asegurado que se mantendrá "la presión para recuperar las negociaciones y continuar hasta llegar al punto en el que los docentes valencianos quieren estar".

McEvoy lo niega

Minutos después de que los sindicatos finalizaran su atención a medios, McEvoy ha afeado que les acusen de no querer dialogar a pesar de que en julio continuaron negociando y la Generalitat ha planteado "un calendario con 47 mesas sectoriales". "La negociación en ningún momento se ha roto", ha aseverado.

En este sentido, ha enfatizado que la Generalitat está cumpliendo los acuerdos que sí suscribieron los otros dos sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (ANPE y CSIF), como la subida salarial a los docentes, que "en el mes de septiembre han visto cómo en su nómina ya se han incrementado esos 75 euros".

Por ello, ha invitado a los sindicatos que se quedaron fuera del pacto -STEPV, CCOO y UGT- a sumarse y firmar el documento. "Ese sería un buen paso", ha insistido. El secretario autonómico, además, ha insistido en que este incremento retributivo "sitúa a los docentes de la Comunitat Valenciana entre los mejor pagados de España".

"La Generalitat ha hecho una apuesta muy importante, muy valiente, y poniendo muchísimo dinero encima de la mesa", ha agregado. Conviene recordar que la subida salarial pactada tiene un impacto en los presupuestos autonómicos de 224 millones de euros al año.

McEvoy ha reivindicado, así, "los cauces legítimos de negociación" y ha recordado que en las mesas "hay unas fuerzas sindicales que legítimamente son elegidas por los trabajadores del sector docente".

El valenciano

"El 3 de diciembre hay elecciones sindicales y esos representantes se sientan a estas mesas a las que son convocados y ahí pueden plantear absolutamente cualquier tema sin ninguna cortapisa en absoluto", ha reiterado.

Aquí ha subrayado que el próximo encuentro es "precisamente para trasladarles la voluntad de negociar de la Conselleria e insistirles en que en esas reuniones se pueden tocar cualquier tema que estimen oportuno".

"La consellera ha convocado a las cinco fuerzas con representación en la Mesa Sectorial, porque la Conselleria en ningún momento ha dado por rotas las negociaciones, más bien, al contrario, nuestra voluntad inequívoca es seguir abiertos a la negociación y a no esquivar ningún tema", ha aseverado.

El secretario autonómico ha negado asimismo que vaya a haber "líneas rojas" en la reunión del próximo miércoles o temas que vayan a "bloquear" el acuerdo. Sin embargo, sí ha resaltado, en relación al valenciano, que como poder ejecutivo no pueden alterar una ley que emana del poder legislativo, en este caso Les Corts Valencianes que aprobaron la Ley de Libertad Educativa.

"No tenemos ninguna línea roja, salvo el estricto cumplimiento de la ley y, obviamente, del programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones y fuimos la fuerza más votada", ha subrayado en referencia a las demandas de los sindicatos impulsores de la huelga sobre la Ley de libertad educativa y el valenciano en la enseñanza.

"Lo que no se puede ser es, por la vía de las negociaciones, intentar sustituir las potestades que tienen atribuidas Les Corts, como es la redacción y promulgación de leyes", ha zanjado.