José Rodríguez Jurado, a la izquierda, junto a Pilar Bernabé, durante una presentación de agentes en prácticas. Delegación del Gobierno

Anticorrupción denuncia ante el juzgado el ascenso como funcionario del subdelegado del Gobierno en Valencia

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado en el juzgado el ascenso como funcionario en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado. Se trata del número dos de Pilar Bernabé.

El Ministerio Público inició una investigación, tal como informó EL ESPAÑOL, por presuntas irregularidades en la promoción interna desde el subgrupo C1, como administrativo, al A1, máxima categoría funcionarial, en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer (Valencia).

Tras las indagaciones, Anticorrupción ha apreciado indicios de delito y ha presentado denuncia en el juzgado, como ha publicado Las Provincias y ha confirmado este periódico.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación después de la denuncia de un particular sobre supuestas irregularidades y ha estudiado diversa documentación. Entre otra, la remitida por la Agencia Antifraude, que también llevaba una investigación sobre el mismo asunto y la ha paralizado debido a que Anticorrupción inició la suya.

La entidad ha remitido su informe y todas las indagaciones de los últimos años, incluyendo el expediente íntegro sobre el proceso de promoción interna. Éste tuvo lugar en marzo de 2023 y Antifraude consideró desde el principio que fue irregular.

José Rodríguez pudo presentarse a él para convertirse en funcionario del Ayuntamiento con categoría del subgrupo A1 -la máxima- procedente de la categoría C1. Una promoción que fue la que le permitió ocupar posteriormente el cargo de subdelegado del Gobierno.

Pese a las advertencias de Antifraude en mitad del proceso, el Ayuntamiento de Canet eludió revisarlo. El consistorio explicó que los funcionarios del subgrupo C1 pueden promocionar al Grupo A si tienen la titulación exigida y sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B.

Pero la agencia cree que eso no está permitido en la ley y, después de todo ello, recibió una nueva denuncia, ya en 2025, por la inacción del Ayuntamiento. Así que reabrió la investigación por unos hechos que ahora han terminado en la Fiscalía y en el juzgado.