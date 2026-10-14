El PSPV-PSOE, a la espera de las alianzas de Compromís para pactar una candidatura única de la izquierda al Senado

La tardanza de Compromís en resolver la fórmula para acudir junto a otras formaciones como Podemos o Esquerra Unida a las elecciones generales del 29 de noviembre está dilatando también otra posibilidad: la de cerrar una candidatura conjunta de toda la izquierda -incluyendo el PSPV- para el Senado.

Por el momento, en ningún partido reconocen negociaciones formales en este sentido, pero admiten que la opción de acudir con una única papeleta está sobre la mesa. El objetivo es evidente: tratar de evitar una nueva mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, algo que esta legislatura le ha permitido ejercer de contrapoder al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez.

Por parte de los socialistas, todo lo pilota Ferraz al ser una cuestión a nivel nacional. El problema es que una cosa es la intención y otra lo que ocurre en los partidos a su izquierda. Hasta que éstos no se aclaren nada se puede hablar.

En cada territorio las conversaciones para los pactos de las alianzas de izquierdas a las generales se están llevando a cabo de una manera. En el caso de la Comunitat Valenciana todavía no ha habido ningún acuerdo en plena cuenta atrás para que venza el plazo de presentar las coaliciones, el cual se cumple este viernes.

Uno de los principales problemas -porque hay muchos- es que Esquerra Unida considera que en el nombre de la coalición no puede estar sólo la marca de Compromís como paraguas del resto de formaciones. Así que las negociaciones quedaron enconadas en este punto en la noche de ayer martes.

De manera que, en definitiva, primero la izquierda tendrá que resolver lo suyo y después estudiar la posibilidad de ir junto al PSPV al Senado.

Realmente no es un planteamiento nuevo. Justo en la Comunitat lo intentó el expresidente de la Generalitat Ximo Puig. Fue Pedro Sánchez quien entonces dijo que no. Esta vez la cosa parece que va en serio, pero los enfrentamientos en la izquierda no dejan muy claro lo que va a suceder.

Fórmula de coalición

Las fuentes consultadas apuntan a que las opciones son dos: una, que cada partido de los que alcancen el pacto acuerden un límite de senadores que presentar (uno cada formación, por ejemplo). El problema es que esta fórmula resulta muy complicada para el ciudadano, que tendría que marcar sus opciones en varias papeletas y es muy probable que se perdieran votos.

La otra opción -y la más razonable a juicio de las mismas fuentes- es que se presenten como coalición. Esto permitiría ir en la misma papeleta a todos los partidos, cada uno con su candidato, y que el ciudadano sólo votara en una lista unitaria.

La cuestión es que es algo que se tendría que decidir antes de este viernes 16, día en el que acaba el plazo para registrar las coaliciones.

El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señaló este martes que "formalmente" no hay contactos con los socialistas, pero defendió que él estaría a favor del pacto para que el Senado no esté "otros cuatro años en manos de la derecha".