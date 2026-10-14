El PP y el PSPV se cruzan acusaciones de corrupción en un pleno de Les Corts de campaña electoral

El ambiente de campaña electoral se ha apoderado este miércoles de la sesión de control al presidente de la Generalitat con acusaciones cruzadas del PP y el PSPV sobre corrupción.

El primero en usar el asunto contra su contrincante político ha sido el portavoz socialista José Muñoz, quien ha centrado la mayor parte de su intervención en el informe anónimo elaborado para desbancar a Pérez Llorca. Una estrategia que ya siguió durante el Debate de Política General.

En el documento se describen presuntas irregularidades urbanísticas del presidente de la Generalitat y de personas de su entorno, algunas de ellas pertenecientes al Gobierno valenciano. El PSPV anunció hace dos semanas que lo llevaría a la Fiscalía, pero todavía no lo ha hecho. Algo que el propio Pérez Llorca ha afeado a los socialistas.

"No puede subir aquí sin papeles y decirnos que no pasa nada", ha advertido José Muñoz al jefe del Consell. "Es el presidente de la Generalitat en una comunidad que durante 20 años soportó la corrupción del PP: de Francisco Camps, de Eduardo Zaplana y de José Luis Olivas. Por cierto, mucha vinculada con el territorio en el que usted ha sido alcalde", ha añadido.

"Tiene que decir que todo es falso y acreditarlo, porque de lo contrario desde hoy está inhabilitado para continuar. Ahórrenos la vergüenza y que no pase como con las cremas de Cristina Cifuentes (expresidenta de la Comunidad de Madrid) y que su propio partido, que le está sacando los cadáveres del armario, un día acabe publicando algo que le haga irse por la puerta de atrás", ha indicado.

Pérez Llorca, en su intervención, ha reprochado a los socialistas que intentan dañar su imagen y eso "forma parte de las cloacas del PSOE". "Vienen aquí con esto cuando esta misma semana hemos visto en los medios de comunicación que entraban los lingotes de oro de Venezuela a España supuestamente para financiar al PSOE. Cualquier ciudadano normal en España, para pasar por un aeropuerto, le registran todo, menos a los socialistas, que pueden entrar lingotes de oro", ha replicado.

"Mire, el PP ya pagó electoralmente las consecuencias de conductas que no fueron correctas. Pero el problema de la corrupción en España actualmente solo tiene un nombre, que es el del Partido Socialista. No pretendan dar lecciones de corrupción", ha comentado.

La 'cabotà' de Baldoví a Sánchez

El ambiente electoral ha seguido a lo largo del resto del debate. Mientras Pérez Llorca se refería al "multiempleo" de José Muñoz -que irá de número 4 por Valencia al Congreso- y le tildaba de "novelista", el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le ha recordado al presidente de la Generalitat que todavía no ha sido designado por Alberto Núñez Feijóo.

El jefe del Consell, que ha hecho hincapié en que la vivienda ya no interesa de manera repentina a la izquierda, ha entrado entonces a reprochar a Baldoví su apoyo a Pedro Sánchez. "Ningún político decente estaría apoyando a un político como él, que dejó abandonados a los valencianos tras la dana al igual que ha dejado abandonado al pueblo de Ceuta", le ha dicho.

"El miedo que tenemos todos los valencianos con las lluvias es porque ustedes son socios de un Gobierno que no ha hecho las obras antirriada que prometió", ha añadido.

"¿Cree que los ciudadanos se sienten identificados con alguien como usted, que lleva toda la vida con la paguita? Usted pega la ‘cabotà’ y apoya al PSOE y lo que diga Sánchez siempre", ha apuntado. "Ya estoy imaginándome el mitin de la gran unión del PSOE y Compromís para el Senado: de teloneros Puigdemont y Zapatero y después usted y Sánchez", ha agregado.

La prioridad nacional

La prioridad nacional también ha tenido su protagonismo en la refriega política después de que la Comisión Europea haya advertido de que las leyes que incluyan el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a las prestaciones públicas o a la vivienda podrían contravenir el derecho comunitario.

Según expone una respuesta parlamentaria firmada por el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner (PPE), a una pregunta del eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, "a menos que esté justificada y sea proporcionada", una disposición de este tipo "es indirectamente discriminatoria si afecta intrínsecamente a los nacionales de otros estados miembros o a los nacionales de terceros países".

Compromís ha afeado a Pérez Llorca la ilegalidad de la prioridad nacional en varias normas valencianas, a lo cual tanto el presidente de la Generalitat como la vicepresidenta Susana Camarero han respondido que es un criterio de baremación no excluyente.

"Por primera vez estamos de acuerdo todos en algo, porque la prioridad nacional ya no es una cuestión de concepto para la izquierda, sino de duración en el tiempo. Ahora si estás cinco años, está bien la prioridad nacional", ha ironizado.

En este punto, ha mencionado que la ley de Función Social de la Vivienda elaborada por el Gobierno del Botànic de izquierdas incluía criterios de residencia de 5 años para optar al alquiler. También que el alcalde de Gandia (Valencia), el socialista José Manuel Prieto, valora como mérito el empadronamiento para optar a una de las nuevas viviendas que se construyen en la localidad. "¿Eso es racista o no?", ha preguntado.

Asimismo, ha asegurado que la entidad estatal Casa 47 también pide "la nacionalidad española o residencia legal en España para solicitar una vivienda asequible en la Comunitat", mientras que el Ministerio de Educación exige "ser español o tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea y residir de forma permanente en España o acreditar un trabajo" para acceder a becas.

"Lo que vengo a reflejarles una vez más es que ya no es un problema de concepto, que desde la izquierda ya compran la prioridad nacional. Ahora es un problema de tiempo. Si estás cinco años, pues no eres racista. Si estás más de cinco años, pareces que eres racista", ha expuesto el jefe del Consell.