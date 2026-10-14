La Diputación de Valencia reúne a sus tres últimos presidentes en el décimo aniversario de Divaldirectia

La Diputación de Valencia ha reunido este miércoles a sus tres últimos presidentes, Jorge Rodríguez, Toni Gaspar y Vicent Mompó con motivo del décimo aniversario de Divaldirectia, el programa de formación para el personal directivo de las administraciones locales.

Una imagen de unidad institucional poco habitual en el actual contexto político, marcado por la polarización y el enfrentamiento entre los partidos. No en vano, ha servido para unir a tres representantes con independencia del partido al que pertenecen.

Los dos anteriores primeros llegaron al cargo bajo las siglas del PSPV. Rodríguez, sin embargo, abandonó posteriormente el PSOE después de que el partido le reclamara la baja de militancia tras estallar el caso Alquería, del que fue absuelto cuatro años después.

En la actualidad, lidera Ens Uneix, la formación de la que también es fundador. Mompó, por su parte, además de actual presidente de la Diputación es también el líder provincial del PP de Valencia.

La coincidencia de los tres en un mismo acto contrasta con la distancia que mantienen las formaciones políticas, especialmente PSOE y PP, en el escenario nacional.

En un momento en el que los acuerdos entre los dos grandes partidos son cada vez más lejanos, el acto de este miércoles ha permitido proyectar una imagen institucional por encima de las siglas y diferencias ideológicas.

De hecho, los tres dirigentes han coincidido en reivindicar la permanencia del programa durante sus respectivas etapas al frente de la Diputación. Mompó ha defendido que la política no consiste en "cambiar las cosas porque sí" cuando cambia un gobierno, sino mantener y mejorar aquello que funciona. "Divaldirectia es un claro ejemplo de lo que es hacer política útil", ha señalado.

Rodríguez, por su parte, ha celebrado que el proyecto siga en marcha diez años después de su creación, en un contexto en el que la complejidad de la Administración y la actualización constante de la legislación exigen una mayor preparación de los responsables públicos.

Gaspar ha tildado Divaldirectia como "uno de los mejores proyectos de la corporación provincial", puesto que ha contribuido a tejer una "red" entre administraciones locales para poder asistir a un pueblo vecino ante un problema concreto.

Los tres últimos presidentes provinciales durante acto de este miércoles. DIVAL

"Vosotros sois la continuidad, la memoria y el conocimiento que queda cuando nosotros -los políticos- pasamos, y la mejor respuesta ante la soledad que sufren los funcionarios de los pueblos pequeños", ha dicho dirigiéndose a los alumnos de la quinta edición del programa formativo.

Tras criticar el "ruido", el "aplauso mayoritario" y los "exabruptos" a los que "estamos acostumbrados", Gaspar ha reivindicado la necesidad de que existan leyes que protejan los derechos de todos los ciudadanos por igual y personas que las "apliquen con criterio", ya que "por sí mismas no hacen nada".

"Ahora que iniciamos un largo periodo electoral, decía un político conservador que las victorias son efímeras, y las derrotas provisionales, pero yo añado que lo que perdura y se consolida es vuestro trabajo y sentido de servicio público", ha zanjado el socialista.

El acto, celebrado en el Centro Cultural La Beneficència, ha servido para inaugurar una nueva edición del programa formativo y entregar los diplomas a los alumnos de la anterior convocatoria.

239 directivos

Desde su puesta en marcha en 2016, Divaldirectia ha formado a 239 directivos de 78 ayuntamientos de la provincia, además de personal de la propia Diputación y de otras administraciones locales. En sus ediciones anteriores, el programa ha impartido 1.000 horas de formación y sus conferencias abiertas han reunido a 1.400 participantes.

Esta edición se prolongará hasta noviembre de 2027 y contará con siete módulos centrados en la gestión pública, la transformación digital, los desafíos jurídicos de la Administración local, la gestión de personas y el liderazgo, entre otras materias. El itinerario concluirá con la elaboración de un plan de mejora que cada alumno deberá aplicar a su entorno de trabajo.

La jornada inaugural ha contado también con una conferencia sobre inteligencia artificial a cargo del físico cuántico José Antonio Latorre Sentís, director del centro For Quantum Technologies de Singapur.

El experto ha defendido que la IA debe incorporarse a la gobernanza pública y ha apuntado a la automatización de la Administración como uno de sus principales objetivos.