Diana Morant concede a la dirección provincial del PSPV-PSOE la lista del Senado para sellar la paz en el partido

Aquí paz y después gloria. O aquí paz y luego ya veremos. Así se podría resumir el ambiente en el PSPV con las listas a las elecciones generales del 29 de noviembre. La líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha acabado por realizar una concesión, si es que se puede interpretar así, a la dirección provincial de Valencia que encabeza Carlos Fernández Bielsa: la de la candidatura del Senado.

Con ello, la también ministra sella la paz interna tras la tensión que había generado la confección de la lista al Congreso y Bielsa asume la voluntad de la dirección autonómica y renuncia a plantar una batalla que en realidad tenía nulas opciones de prosperar.

Lo que ha ocurrido en los últimos días es que el triunvirato conformado por Pedro Sánchez, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, y Diana Morant ha elaborado una lista a su gusto, aunque el orden de los integrantes tampoco queda claro a quién es atribuible.

Con ello, han dejado sin capacidad alguna de maniobra a los sectores críticos, lo que ha hecho saltar a las direcciones provinciales del partido. Sobre todo a la de Valencia, liderada por Bielsa y en la que este martes cundía la indignación después de que no se le hubiera dado ni agua.

De uno, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; de dos, el ministro de Hacienda, Arcadi España; de tres, la propia Rebeca Torró; de cuatro, el portavoz socialista en Les Corts, José Muñoz; de cinco, la actual diputada nacional Carmen Martínez; y de seis, el también parlamentario nacional Vicent Sarrià.

La candidatura que abre Bernabé, una figura asociada a la dana dentro del socialismo valenciano al ser Delegada del Gobierno aquel 29 de octubre de 2024, la cierra de manera simbólica el alcalde de Paiporta, Vicent Císcar.

El puesto sufridor ya es el quinto de Carmen Martínez, aunque si Bernabé acabara dimitiendo antes de presentarse a la alcaldía de Valencia correría la lista. De ahí que nadie de esos seis primeros puestos sean de la corriente de Bielsa. Para encontrar a alguien afín a él habría que llegar hasta el 7, con Anna González, alcaldesa de Llaurí. Solo entraría si renunciara Sarrià para ir al Ayuntamiento de Valencia. Tampoco está el mismo Bielsa, que quería ir de número 4.

Los vetos... y Sagredo

La candidatura ha dejado fuera a los líderes de las tres provincias porque, de acuerdo con el razonamiento desde la ejecutiva del PSPV, cada uno tiene una labor en el partido y ellos han de dedicarse a atender sus territorios y las diputaciones.

La realidad, sin embargo, es un evidente veto a Bielsa que se ha acabado extendiendo al resto de secretarios provinciales. La diferencia con él es que en Alicante y Castellón sí se han incluido en las listas a perfiles de "cuota" de sus dirigentes con un acuerdo, mientras que en Valencia no.

Entre tensiones y muestras de indignación andaba la cosa este martes mientras la dirección autonómica ya tenía la "solución": el Senado. La corriente de Bielsa copa la lista con el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de uno; Cristina Moreno de dos; y el alcalde de Burjassot, Rafa García, de tres. Realmente, supone mantener la cuota que ya tenía la provincia.

Para la dirección de Morant no es poco. Para Bielsa resulta insuficiente. Pero conlleva sellar la paz. Al menos de manera aparente a las puertas de las elecciones. El líder provincial evita cualquier tipo de batalla. Realmente, las batallas en el PSPV tienen poca razón de ser ante la verticalidad que ha pasado a dominar al partido.

La capacidad de presionar de cualquier corriente crítica es nula en este momento con una ministra de Sánchez como líder en la Comunitat y con Rebeca Torró -figura a la que deberían dirigirse las quejas- como secretaria de Organización.

De manera que, finalmente, la ejecutiva provincial de Valencia ha elevado entre aplausos la propuesta de candidaturas a la ejecutiva de país, que tiene que ratificarla. La escenificación de que el oficialismo o se asume o se asume.