Pérez Llorca moviliza al PPCV ante el primer mitin de Feijóo tras la petición de unidad al partido

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, trata de movilizar al PP valenciano ante el gran acto de precampaña de las generales del próximo 29 de noviembre que protagoniza Alberto Núñez Feijóo junto a Isabel Díaz Ayuso en Ifema (Madrid).

El jefe del Ejecutivo autonómico y presidente de la gestora encabeza este sábado una delegación que se desplaza a la capital para acompañar al líder del PP en un gesto que podría parecer normal pero que tiene su significado.

Pérez Llorca, que acaba de vivir su primer 9 d'Octubre, quiere hacer un despliegue de fuerza y unidad ante Feijóo, que es básicamente lo que este último ha pedido al PP valenciano en un momento en el que se evidencia la división del partido.

Génova ha lanzado un aviso: no quiere grietas internas ni desavenencias públicas, pues ahora se quiere centrar en la campaña y sólo importa llegar a la Moncloa. La única prioridad es la victoria de Feijóo.

Así que los ojos están puestos en la organización valenciana. Como comenta algún cargo, quien moleste se retrata. Y la dirección nacional anda ya tomando nota. Las listas están por hacer y hay varias citas electorales por delante.

El problema es que las advertencias no parece que estén surtiendo todo el efecto deseado. El pasado miércoles, el PPCV activó su Comité de Campaña, cuyo director es César Sánchez. El diputado nacional es una persona cercana a Pérez Llorca que también mantiene una buena sintonía con Génova. Una especie de 'enlace' para el presidente de la Generalitat desde que tomó posesión del cargo.

El plantón del Comité de Campaña

Del comité de coordinación forman parte los tres presidentes provinciales: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante). Pero todos se ausentaron de la reunión del miércoles en la primera muestra de que ni con la maquinaria de la campaña iniciada parece llegar la tregua.

El único con una agenda que le impedía estar era Toni Pérez, que se encontraba fuera. Aunque ha habido algún acercamiento hacia Pérez Llorca en las últimas semanas, el también presidente de la Diputación de Alicante es considerado como alma libre en el partido.

Así que el plantón oficial fue el de Mompó y Barrachina. Especialmente el del primero, que se encontraba en Valencia y sobre el que no constaba agenda esa tarde.

Resulta notorio el enfrentamiento que el presidente de la Diputación mantiene con el de la Generalitat y que se ha acentuado con la publicación en los medios del polémico dosier para desbancar a Pérez Llorca.

Mientras numerosos cargos del PPCV piden expulsiones si se probara que fue confeccionado, ordenado o conocido por gente del partido -tal como publicó este periódico-, la tibieza con la que Mompó defendió a Pérez Llorca en público no pasó desapercibida. A ello se le unió el gesto del Comité de Campaña y todos los movimientos que ha realizado desde hace meses para emerger como liderazgo alternativo.

Según algunas fuentes, ya ha habido algún referente de los populares valencianos que se ha dirigido al presidente de la Diputación a recriminarle su actitud.

Movilización ante el cabreo

La incomprensión y el cabreo es, básicamente, lo que domina ahora en el PPCV. Entre las filas del partido no se entiende el retraso de Génova en la ratificación de Pérez Llorca como candidato con las consecuencias de ruptura total que está teniendo el hecho de no zanjar el debate.

A su vez, hay quien considera que Pérez Llorca tampoco ha sabido trabajar desde que llegó a la Generalitat en esa unidad e integración con las direcciones provinciales.

Así que Génova quiere ahora cerrar filas. Y en ese contexto llega la movilización de este sábado. El PPCV ha pedido a diputados y altos cargos acudir a Madrid, pero el contexto no es el más favorable -sobre todo dentro del Gobierno valenciano- y la desgana abunda.

En cualquier caso, confían en la exhibición de fuerza y han puesto autobuses a disposición de todos los afiliados, simpatizantes y ciudadanos interesados en asistir.

El objetivo que ha marcado la dirección nacional para las generales es el de llegar a los 15 diputados en la Comunitat Valenciana, dos más de los que ya tienen. La misión no parece fácil y encuestas como la de SocioMétrica para EL ESPAÑOL dejan al PP en 13.

Lo que a nadie se le escapa es que un buen resultado sería un gran aval para Pérez Llorca de cara a su designación.