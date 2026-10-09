À Punt emite este viernes una entrevista al presidente de la Generalitat con motivo del 9 d'Octubre

À Punt ofrece esta tarde del 9 d’Octubre, a las 20:15 horas, una entrevista en profundidad con el president de la Generalitat Valenciana y presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

La conversación, conducida por los periodistas Amalia Sebastián y Juanma Melero, permitirá abordar la situación de la Comunitat Valenciana y hablar de los principales asuntos que marcan la actualidad valenciana.

La entrevista llega en un momento especialmente relevante con la mirada puesta en un escenario político preelectoral y en un contexto social marcado por las protestas por la crisis de la vivienda, uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía.

La situación económica y social de la Comunitat, las políticas desarrolladas durante los diez meses que Pérez Llorca lleva al frente del gobierno de la Generalitat y los retos inmediatos formarán parte de una conversación que buscará ofrecer una visión amplia del presente y del futuro de la sociedad valenciana.

Otro de los ejes de la entrevista será la dana del 29 de octubre de 2024, cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de la catástrofe. La reconstrucción de los municipios afectados, las actuaciones llevadas a cabo desde las diferentes administraciones y las cuestiones que todavía continúan pendientes serán también objeto de análisis en esta cita especial del 9 d’Octubre.

Pérez Llorca, que también es presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, responderá asimismo a las preguntas de À Punt relativas al dossier anónimo que le acusa de supuestas irregularidades durante su etapa como alcalde de Finestrat.

Con esta entrevista, À Punt refuerza su papel como medio público de referencia para la ciudadanía de toda la Comunitat Valenciana, ofreciendo un espacio de análisis y reflexión sobre los asuntos que afectan directamente a la Comunitat.