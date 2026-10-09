Pérez Llorca pide alcanzar "grandes entendimientos" en vivienda o educación en su primer 9 d'Octubre

Juanfran Pérez Llorca ha pedido este viernes alcanzar "grandes entendimientos" en vivienda, educación o cohesión territorial en su primer 9 d'Octubre como presidente de la Generalitat. El jefe del Ejecutivo autonómico ha pronunciado el tradicional discurso en el acto institucional celebrado en el Palau con la entrega de las altas distinciones que concede el Gobierno valenciano.

Este año, el Día de la Comunitat Valenciana se vive con un ambiente preelectoral ante las generales del 29 de noviembre y marcado asimismo por las movilizaciones por la vivienda. También se trata, en cierto modo, del 9 d'Octubre de regreso a cierta normalidad institucional.

Todos los actos del año pasado fueron suspendidos a causa de la alerta naranja por lluvias en unas semanas en las que existía una gran tensión política por la proximidad del primer aniversario de la dana, que acabó con la dimisión de Carlos Mazón el 3 de noviembre.

En un discurso pronunciado en valenciano, Pérez Llorca se ha centrado en reivindicaciones políticas e identitarias. Así, ha prometido defender los intereses de la Comunitat "desde el diálogo, con argumentos, lealtad y serenidad, pero también con firmeza".

También ha hecho hincapié en el autogobierno, la "voz propia" del pueblo valenciano, y ha situado como primera prioridad una financiación autonómica justa: "Hace demasiados años que los valencianos pagamos como el que más pero recibimos menos que otros. Y esto no es una opinión, es una injusticia. Y las injusticias no se gestionan ni se pactan, se corrigen".

El agua que "necesita nuestro campo" ha sido otra de sus reclamaciones. "El agua no es de derechas o de izquierdas, es de quien la necesita, y nosotros la necesitamos ya. Al igual que las infraestructuras que reclaman nuestras empresas, más recursos para los municipios y las inversiones imprescindibles para continuar creciendo", ha señalado.

El presidente de la Generalitat también ha hecho hincapié en "políticas que tendrían que superar los gobiernos". "La vivienda, la educación, la ciencia, las infraestructuras, la cohesión territorial o la sostenibilidad de los servicios públicos no pueden empezar de cero cada cuatro años", ha afirmado.

"Los valencianos no viven en la confrontación, esperan soluciones y no ruido. Este pueblo no quiere ser más que nadie, pero no acepta ser menos que nadie. Valencianos sin complejos, españoles sin dudas y europeos sin reservas", ha remarcado.

Segundo aniversario de la dana

De cara al futuro, Llorca ha llamado a un "esfuerzo colectivo" para trabajar en "una Comunitat más próspera, segura y unida". Un tierra, ha dicho "que cuide más y mejor", una sanidad fuerte, una educación de calidad y unos servicios sociales dignos, así como un lugar de oportunidades donde los jóvenes puedan desarrollarse, trabajar, tener una vivienda y formar una familia. "Queremos que la primera opción sea quedarse", ha subrayado.

Para ello, ve necesaria "una economía que facilite la vida a las familias y que no ponga trabas al tejido productivo" porque "no hay bienestar sin prosperidad".

Pérez Llorca ha aludido asimismo a la dana de 2024, que provocó 233 fallecidos, a pocas semanas de su segundo aniversario: "Queremos también una tierra más segura y protegida. La dana nos golpeó con una crueldad que no olvidaremos. Las víctimas y sus familias estarán siempre en nuestra memoria. Por eso trabajamos en la reconstrucción y en una tierra mejor preparada", ha comentado.

Identidad valenciana

También ha proclamado que la identidad valenciana es "la herramienta fundamental para seguir avanzando": "Una identidad que nunca ha necesitado ir contra nadie para ser ella misma. Y que no necesita renunciar a nada para ser, al mismo tiempo, una parte esencial de España y de Europa". Como ejemplos ha resaltado que la UPV es la primera universidad española que abre un campus en China o que los Premis Rei Jaume I se concedan en València.

El jefe del Consell ha afirmado que las señas de identidad valencianas como la Senyera, la lengua y las tradiciones "no tienen propietarios, son de todos", y ha reivindicado el autogobierno como "la expresión contemporánea de esa voluntad colectiva y la herramienta con la cual los valencianos deciden aquello que quieren ser". "Y lo que queremos ser no se pide, se ejerce y se defiende", ha insistido.

"La Senyera no tiene peajes. La lengua no pide más complicidad que el afecto. Y nuestras tradiciones no tienen propietarios: son de todos. Este 9 d'Octubre es una oportunidad para proclamar que nadie tiene derecho a apropiarse de aquello que es de todos", ha añadido.