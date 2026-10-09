Llorca tendría más votantes que Mazón al captar a 157.000 que se abstuvieron y compensar los 85.000 que se van de PP a Vox

Un total de 891.000 votos. 9.000 más de los que obtuvo el PP de Carlos Mazón. Es la estimación para las autonómicas de 2027 que atribuye la encuesta de SocioMétrica -elaborada para EL ESPAÑOL- a la formación que ahora lidera el presidente valenciano Juanfran Pérez Llorca.

Los populares alcanzarían esta cifra a pesar de sufrir una notable fuga de votos hacia Vox. En concreto, de 85.000 electores, según el sondeo. Y no solo eso. Otros 75.000 pasan de haber votado el PP a mostrarse ahora "indecisos".

Pero el PP valenciano compensa estas fugas con la captación de 157.000 votos de personas que se abstuvieron en 2023. También otros 33.000 que se decantaron entonces por el PSOE.

De esta manera consigue el PPCV no solo mantener su número de votantes cuatro años después y tras una catástrofe meteorológica que derivó en la dimisión de su presidente, sino incrementarlo ligeramente con 9.000 votantes más.

Como informó este periódico, si las elecciones autonómicas fueran hoy, los populares mantendrían el poder junto a Vox, y alcanzarían el 51,2% del voto, según el sondeo de SocioMétrica. Enfrente, la izquierda (PSPV-PSOE y Compromís) se quedarían con el 40% del voto.

Pérez Llorca ganaría ahora con un 34,2% de los votos y 38 escaños. Eso sí, bajaría dos respecto al resultado de 2023, cuando el PP llegó a los 40 diputados.

Este resultado, reflejado en la encuesta de SocioMétrica, permitiría a los populares gobernar junto a Vox con 55 diputados, una holgada ventaja, pues la mayoría absoluta está en 50.

Coincidiendo con el primer aniversario de la dana, el PP llegó a manejar sondeos en los que caía hasta los 28 diputados. Hoy aventaja en más de 10 puntos al PSPV-PSOE liderado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La subida más destacada en las Cortes Valencianas en comparación con 2023 la protagonizaría el partido de Santiago Abascal, que pasaría de 13 a 17 escaños (un 17% de los votos), y se convertiría en la tercera fuerza por delante de Compromís.

Las elecciones se celebrarán, si nada cambia, en mayo de 2027.

En el bloque de la izquierda, el PSPV-PSOE sufre una considerable caída: de los 31 diputados actuales a 27 (un 23,8% de los votos).

Mientras, Compromís aumenta en dos escaños hasta los 17 (un 16,2% de los apoyos) y Podemos se quedaría en el 2,8%, por lo que no supera la barrera electoral del 5% necesaria para entrar en Les Corts.

Con estos resultados, la izquierda quedaría lejos de cualquier opción de gobernar en la Comunitat Valenciana debido a la bajada de los socialistas.

Incluso aunque se produjera una gran alianza de Compromís, Esquerra Unida y Podemos, la suma no evitaría en ningún caso la mayoría absoluta de PP y Vox.

Tampoco entra en el Parlamento autonómico el partido Se Acabó la Fiesta (Salf), que obtendría el 1,2% de los votos.

La encuesta ofrece el detalle del voto por provincias. Teniendo en cuenta las horquillas, en la que más afectado se vería el PP es en la de Valencia. Algo razonable por la dana.

Aquí perdería un escaño en comparación con hace 4 años y pasaría de 15 diputados a 13-14 (el 32,7%).

En Alicante -gran feudo popular- sumaría 14-15 escaños (el 39,8%) frente a los 15 de 2023.

En Castellón, bajaría un diputado, y quedaría con 9 (el 35,8%).

El PSPV-PSOE, por su parte, bajaría en todas las provincias y especialmente en la de Valencia. Aquí sumaría 10 diputados (un 22,4%) frente a los 12 de 2023.

En Alicante caería en uno hasta los 10 (un 25,1%) y en Castellón pasaría de 8 a 7 representantes (un 26,3%)

Compromís experimentaría su mayor subida en la provincia de Valencia, donde pasaría de 8 a 9 escaños con el 20% de los apoyos.

En Alicante y Castellón también aumentaría su porcentaje de votos, pero se quedaría con los mismos diputados (4 y 3 respectivamente).

Por último, Vox sube en las tres provincias, sobre todo en Valencia. Pasaría de 5 diputados en 2023 a 6-7 (un 17,1%).

En Alicante, sumaría 5-6 escaños (un 16,6%) frente a los 5 de 2023. En Castellón, aumentaría en uno hasta los 4 representantes (un 17,7%).

De acuerdo con la encuesta, el último escaño en Valencia lo tendría Compromís frente a PP (a 0,6 puntos de voto provincial); en Alicante, el PP frente a Vox (a 0,1 puntos); y en Castellón, Compromís frente al PP.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas residentes en la Comunitat Valenciana con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 1 a 7 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y situación laboral, con postponderación por recuerdo de voto y ajuste de indecisos con tres escenarios de participación.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics España. Director: Gonzalo Adán.