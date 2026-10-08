El 41% de los valencianos quiere a Llorca de presidente de la Generalitat, 10 puntos más que los que eligen a Diana Morant

El 40,9% de los valencianos prefiere a Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana frente al 30,9% que elige a Diana Morant. Así se desprende de la encuesta de intención de voto para las elecciones autonómicas de mayo de 2027 elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Los encuestados, ante la pregunta directa "¿a quién preferiría como president?", se decantan por el actual mandatario autonómico del PP. Aventaja justo en diez puntos a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, que será la candidata socialista en los comicios valencianos.

El apartado "ninguno / no sabe no contesta" también aglutina un amplio porcentaje del 28,2%, según el sondeo.

Ante la pregunta "quién cree que será president", la balanza aún se inclina más a favor de Pérez Llorca. Le elige un 47,6% frente al 26,6% que augura como vencedora de los comicios a la ministra de Pedro Sánchez. Un 25,8% escoge "ninguno / no sabe no contesta".

La encuesta encargada por este periódico formula a los participantes otras dos preguntas para evaluar tanto el grado de conocimiento como la gestión del actual presidente de la Generalitat Valenciana.

"¿Conoce a Pérez Llorca?" obtiene como respuesta en un 15,2% un "le conoce bien, con opinión". Un 34,8% dice que "le conoce, con poca información", y un 25,7% responde que "le suena el nombre". Por último, un 20,1% opta por la cuarta opción: "no le conozco de nada".

De tales respuestas SocioMétrica induce que el grado de conocimiento de Juanfran Pérez Llorca es un 75,7%.

Por lo que respecta a la evaluación de su gestión, un 27,6% manifiesta que “lo está haciendo bien”. En casi idéntico porcentaje, con un 27,9%, los encuestados se acogen a la respuesta “no le conozco para valorar”. Y un 24,6% concluye que “lo está haciendo mal”.

El presidente valenciano obtiene estos resultados en un contexto complejo, en el que sigue sin ratificar como candidato del PP a las elecciones autonómicas de mayo de 2027 tras la publicación de un dosier anónimo encargado contra él.

En caso de que, como está previsto, se convierta finalmente en el candidato, revalidará la presidencia, según los resultados de la encuesta de intención de voto que publica este jueves EL ESPAÑOL

El PP se recupera del desgaste que le produjo la dana de hace dos años y retendría el poder junto a Vox con el 51,2% del voto en las elecciones autonómicas frente al 40% de la izquierda (PSPV-PSOE y Compromís).

Los populares, que llegaron a manejar sondeos que les hicieron caer hasta los 28 diputados en el primer aniversario de la tragedia, aventajan en más de 10 puntos a los socialistas liderados por la ministra Morant

Si las elecciones autonómicas fueran hoy, ganarían con un 34,2% de los votos y 38 escaños. Eso sí, bajarían dos respecto a 2023, cuando llegaron a los 40 representantes, liderados por Carlos Mazón.

Este resultado les permitiría gobernar junto a Vox con una holgada mayoría absoluta que alcanzaría los 55 diputados -ésta se sitúa en los 50 en Les Corts-.

La subida más destacada en el hemiciclo autonómico se la llevaría, precisamente, el partido de Santiago Abascal, que pasaría de 13 a 17 escaños (un 17% de los votos) en comparación con 2023 y se convertiría en la tercera fuerza por delante de Compromís.

En el bloque de la izquierda, el PSPV-PSOE sufre una considerable caída de los 31 diputados actuales a 27 (un 23,8% de los votos). Mientras, Compromís aumenta en dos escaños hasta los 17 (un 16,2% de los apoyos) y Podemos llega al 2,8%, por lo que no supera la barrera electoral del 5% necesaria para entrar en Les Corts.

Con estos resultados, la izquierda quedaría lejos de cualquier opción de gobernar en la Comunitat Valenciana debido a la bajada de los socialistas. Incluso aunque se produjera una gran alianza de Compromís, Esquerra Unida y Podemos, que sí podría reportarles una subida pero apenas influiría en aproximarles mucho más a la mayoría absoluta.

Tampoco entraría en Les Corts el partido Se Acabó la Fiesta (Salf), incluido en la encuesta y que obtendría un 1,2% de votos.

El resultado de la encuesta dibuja a un PP que salva considerablemente los muebles pese a la dana y todos los cambios que ha sufrido tanto el partido como la Generalitat. En 2023, Mazón otorgó una importante victoria a los populares tras ocho años de gobierno de izquierdas con Ximo Puig al frente.

Logró 40 diputados y fue el primer presidente autonómico en firmar un acuerdo con Vox tras las elecciones de 2023. En su primer tramo de mandato, las encuestas internas reflejaban una subida constante y el PP llegó a aspirar a la mayoría absoluta de 50 escaños en la Comunitat.

Un año después de entrar en el Consell, Vox decidió salir al igual que en el resto de Ejecutivos. Pero no fue este asunto el que pasó a condicionar una turbulenta legislatura. La fatídica dana del 29 de octubre de 2024 -y que ya suma 233 víctimas mortales- pasó a condicionar la política valenciana en todos los aspectos.

La gestión de la tragedia y el desgaste de la figura de Mazón, que no dimitió hasta pasado más de un año, hicieron caer en picado las expectativas de los populares. Fue precisamente en el entorno de ese primer aniversario de la dana cuando el PP llegó a manejar encuestas que les situaban en los 28 diputados.

Ficha técnica

Se han realizado 1.100 encuestas a residentes en la Comunitat Valenciana con derecho a voto, con sistema CAWI-Panel entre los días 1 a 7 de octubre de 2026. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y situación laboral, con postponderación por recuerdo de voto y ajuste de indecisos con tres escenarios de participación.

El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en +-3%). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics España. Director: Gonzalo Adán.