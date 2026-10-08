La Fiscalía pide el archivo de la querella contra Pérez Llorca por asistir a la final del Mundial: no ve indicios de delito

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha solicitado el archivo de la querella presentada contra el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por asistir a la final del Mundial de fútbol, y no aprecia "indicios racionales suficientes de la comisión de infracción penal".

Según fuentes del ministerio fiscal, la entidad querellante sostenía que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) facilitó gratuitamente una entrada para la final del Mundial FIFA 2026, disputada en Nueva York.

El escrito destaca que su jefa de comunicación desempeñaba simultáneamente funciones en la Presidencia de la RFEF y era asesora de comunicación del presidente autonómico. Por ello, pudo haber facilitado la asignación de la entrada o la gestión de la invitación.

La decisión de la Fiscalía se basa en la "falta de conexión causal entre la entrega de la entrada y el cargo/función del querellado" y en el "carácter puramente especulativo de la relación entre tal invitación y determinadas subvenciones o ayudas de la Generalitat a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)".



La petición de archivo se basa también "en la naturaleza meramente conjetural de la imputación en base exclusivamente a la doble condición ya descrita de la querella", informa la Fiscalía.

La querella se presentó contra el president de la Generalitat y la citada jefa de comunicación por los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo, entre otros, si bien tras analizarla la Fiscalía ha presentado su informe en la causa 23/26 y ha solicitado, de forma motivada, su inadmisión y archivo.