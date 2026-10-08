El PP participa en el minuto de silencio del Parlamento valenciano por Maricarmen tras rechazarlo en Madrid

El pleno de Les Corts Valencianes ha guardado este jueves un minuto de silencio por la memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de su hogar el pasado 23 de septiembre y que falleció ayer en un hospital.

El PP se ha sumado al homenaje que han evitado otros parlamentos como el de Madrid. Vox, sin embargo, ha decidido ausentarse.



Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta de Les Corts Valencianes, Llanos Massó (Vox), ha explicado que, a petición del grupo parlamentario socialista, se iba a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen.



En ese momento se han puesto en pie los diputados y diputadas de los tres grupos parlamentarios presentes -PP, PSPV-PSOE y Compromís- y todo el Gobierno. Como se trataba del comienzo del pleno que arrancaba con la sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, lo que ha hecho Vox es quedarse fuera del hemiciclo.

La única representante de este partido que estaba dentro era, por tanto, la propia presidenta de la Cámara.



Una vez finalizado el minuto de silencio, el resto de parlamentarios de este grupo han entrado en el hemiciclo para asistir a la sesión de control.