Pérez Llorca aclara que no adelantará las elecciones autonómicas: "Jamás miraré por mi interés"

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha salido este martes a aclarar su decisión de no adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales. Se trata de algo que ya estaba claro en el seno de Presidencia, como ha venido informando este periódico en los últimos días, pero que ahora verbaliza por primera vez el jefe del Ejecutivo valenciano.

"Yo jamás miraré por mi interés ni utilizaré las instituciones como ha hecho Pedro Sánchez y como ha hecho el PSOE", ha afirmado sobre el avance.

Pérez Llorca ha recordado que el presidente de la Generalitat tiene la potestad de poder convocar elecciones cuando lo estime oportuno, pero ha indicado que hay una diferencia entre Sánchez y él: "Yo, cuando pienso en convocar elecciones, no pienso en mi interés. Porque posiblemente todo el mundo pensaba que convocarlas podría ser bueno para el PP. Yo es que pienso en el interés de todos los valencianos y de todas las valencianas. Esa es la diferencia con Pedro Sánchez", ha añadido.

"Cualquier decreto que yo llevo a las Cortes Valencianas se aprueba, algo que se consigue con diálogo y con entendimiento. Estamos haciendo un buen trabajo, porque demostramos que tenemos estabilidad y porque somos capaces de mejorar la vida de todos los valencianos y las valencianas", ha comentado.

Sobre el retraso -una vez más- de su confirmación como candidato, ha insistido en que no se siente preocupado por su situación de interinidad.

"El presidente de mi partido me pidió que fuese presidente de la Generalitat en un momento súper difícil, súper complicado para el partido donde, si hacemos un poco de memoria, nos damos cuenta que había muchísima crispación, que estaba todo prácticamente parado y que con trabajo hemos conseguido revertir la situación. Y creo que se está haciendo un gran trabajo", ha apuntado sobre el proceso de dimisión de Carlos Mazón.