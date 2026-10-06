Celebración silenciosa en el PSPV-PSOE: el adelanto les libra del castigo electoral a Sánchez en autonómicas y municipales

En el PSPV están de celebración silenciosa tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, anunciadas por Pedro Sánchez este lunes. De celebración porque, dentro de los riesgos que comporta la convocatoria, a los socialistas valencianos les afecta de manera positiva. Silenciosa porque la razón es que les libra del castigo electoral a su líder supremo.

Uno de los temores más extendidos en la organización valenciana era el 'superdomingo' electoral. Es decir, que el presidente del Gobierno decidiera juntar las elecciones generales a las autonómicas y municipales de mayo.

El motivo es que el posible castigo en las urnas a Pedro Sánchez podía arrastrar a sus candidatos a la Generalitat (con la ministra Diana Morant a la cabeza) y a los ayuntamientos. Con la separación de la cita de las generales, hay más posibilidad de que el voto de mayo se centre en la gestión en lugar de en el puro debate nacional -mucho más emocional en los tiempos actuales-. Algo que beneficia al partido a todos los niveles territoriales.

La fecha del 29 de noviembre es, en realidad, la más conveniente para el PSPV pese al resultado final. Si el PSOE volviera a ganar las generales, los socialistas valencianos se benefician de la victoria.

Si la pierden, cuentan con cierto margen de recuperación hasta mayo. Además, el voto de las autonómicas y municipales se podría convertir en el de reacción a un Gobierno en el que entrara Vox. Ver a Santiago Abascal de vicepresidente, señalan en el PSPV, puede ser movilizador para la izquierda.

En todo caso, cabe recordar que la mayoría de encuestas dan la victoria a la derecha en la Comunitat Valenciana. Faltará por comprobar el efecto electoral que tiene la movilización por la vivienda, un problema trasversal a nivel social que quiere ser precisamente agitado en campaña por el PSOE (y habrá que comprobar si con éxito o no).

Dimisión de Morant

La convocatoria de los generales zanja también otro debate interno: el de la dimisión de Diana Morant. La líder de los socialistas valencianos se mantendrá como ministra hasta que se celebren los comicios y, posteriormente, permanecerá en funciones hasta la formación del nuevo Gobierno, previsiblemente sobre enero. Ahí dejaría su cargo y pasaría a centrarse en exclusiva a su candidatura autonómica hasta mayo.

El debate que sí aparece en el PSPV de manera inmediata es el de la confección de sus listas. Según las fuentes consultadas, lo lógico es que la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, pudiera encabezar la lista al Congreso por Valencia, en la que también se podría situar el ministro de Hacienda, Arcadi España.