El adelanto de Sánchez precipita las negociaciones en Compromís: pugna entre Més e Iniciativa por el 1 por Valencia

El adelanto de las elecciones generales anunciado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre, aunque barruntado desde hacía días, ha pillado a pie cambiado a los partidos y les ha forzado a engrasar a contrarreloj su maquinaria electoral.

En apenas unos días las formaciones deberán definir sus listas y posibles alianzas. En el caso de Compromís, una de las principales incógnitas es quién encabeza la candidatura al Congreso en la circunscripción de Valencia: si la diputada Àgueda Micó (Més) o al diputado Alberto Ibáñez (Iniciativa).

Iniciativa, partido en el que milita Ibáñez, defiende que el cabeza de lista le correspondería a su formación, dado que Més ya cuenta con Joan Baldoví como referente para la candidatura autonómica a Les Corts.

La formación mayoritaria, a la que pertenece la diputada Micó, sin embargo, rechaza que ese puesto pueda resolverse mediante un reparto de cuotas entre las distintas patas que integran Compromís. Y defienden, por el contrario, que deben ser unas primarias las que determinen quién encabeza la candidatura.

Una discusión en la que, además, argumentan que Iniciativa ya cuenta con los cabeza de listas en tres de las grandes ciudades: Mónica Oltra será la candidata de Compromís a la alcaldía de València, mientras Rafa Mas lo será en Alicante y Esther Díez en Elche.

El debate, en cualquier caso, deberá resolverse más pronto que tarde, puesto que el calendario no da ningún tipo de tregua: el plazo para registrar candidaturas, siempre que el decreto de convocatoria electoral se publicara este martes 6 de octubre en el BOE, comenzaría el 21 de octubre.

Y el último día para presentar las listas ante las juntas electorales sería el 26 de octubre. Esto significa que las tres patas que componen la coalición deberán llegar a esa cita con los equilibrios internos resueltos.

En este contexto, la coalición ha convocado una ejecutiva extraordinaria que se celebrará este martes a las 17:30 horas para tratar de llegar a un acuerdo.

"Marca valenciana"

De forma paralela, y a diferencia de lo que ocurrió en 2023, Compromís tiene claro esta vez que no quiere acudir a las urnas bajo el paraguas de ninguna marca estatal. La coalición quiere concurrir a las generales con marca propia y no integrarse en el Frente Amplio impulsado por Sumar.

Su portavoz en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, fue claro este lunes al exponer negro sobre blanco que la coalición quiere una "marca que sea valenciana al 100%", así como que su marca aparezca en la papeleta del 29-N con nombre propio: Compromís.

Si bien fuentes del partido consultadas por EL ESPAÑOL no descartan que pudiera aparecer "un apellido" con el paso de los días, la idea que maneja la UTE electoral que integran Més, Iniciativa y Els Verds es que este tan solo hiciera referencia a movimientos sociales.

Pero que en ningún caso haya referencia a otro partido o plataforma que pudiera hacer que su identidad quedara diluida en la papeleta que los ciudadanos depositen en las urnas.

Ahora bien, la coalición no cierra la puerta a incorporar a otras fuerzas en su proyecto, pues según el propio Baldoví la voluntad de Compromís es "ser generosos" y buscar una candidatura que permita que las distintas sensibilidades de la izquierda valenciana puedan tener cabida.

La fórmula que se plantean, según las mismas fuentes consultadas por este diario, pasa por que representantes de Podemos y Esquerra Unida en la Comunitat Valenciana puedan integrarse en sus listas.

La posición de Compromís, así, explica el por qué la coalición decidió tiempo atrás no participar en las reuniones del Frente Amplio. La coalición valencianista parte de la premisa de que no necesita construir el espacio que buscan Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

"Compromís ya es un frente amplio, no nos caben cosas de última hora, ni coaliciones rápidas. Y sí que vamos a ser generosos porque queremos que haya una única papeleta de izquierdas", explican a EL ESPAÑOL.

El adelanto electoral convierte así la negociación en una carrera contrarreloj. Compromís quiere preservar su propia marca, abrir sus listas a Podemos y EU y evitar una nueva coalición estatal en el territorio.

El conflicto latente está en cómo se reparten los puestos de primeras espadas que tendrían, al menos, asegurado un escaño en el Congreso a pesar de acudir solos a las urnas.