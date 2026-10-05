El presidente de Ceuta, junto al presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Valencia. Ayuntamiento de Valencia

Pérez Llorca se vuelca con el presidente de Ceuta tras el adelanto electoral y evita aclarar la convocatoria autonómica

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se han volcado este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante su visita a la ciudad para recibir condecoraciones de ambas administraciones.

Dos de los principales dirigentes del PP valenciano han optado así por centrar su mensaje en la crisis de Ceuta el día que Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto de las elecciones generales.

Pérez Llorca ha celebrado un acto de recepción de Vivas en el Palau de la Generalitat para avanzar la concesión de la Alta Distinción del 9 d’Octubre a la ciudad autónoma. Allí se ha limitado a realizar una breve declaración institucional sin preguntas, por lo que no se ha manifestado ante los medios por el avance de las generales, únicamente en redes sociales.

Tampoco lo ha hecho, por tanto, sobre el planteamiento del adelanto de las elecciones autonómicas para juntar ambas citas electorales. Como ha informado este periódico, aunque siempre se ha tratado de una opción encima de la mesa si hubiera convenido, ha quedado descartada por el momento en el que se produce.

El presidente de la Generalitat todavía no ha sido confirmado por Alberto Núñez Feijóo como candidato en 2027 mientras el partido, dirigido por una gestora en la Comunitat, se encuentra en plena ebullición por los dosieres contra el jefe del Gobierno valenciano.

A la espera de que se resuelva la situación -si es que se resuelve- y ante una campaña electoral por delante con un PPCV ya debilitado, Pérez Llorca ha optado por centrar su mañana en la visita de Vivas.

En el acto del Palau, el presidente de Ceuta ha reivindicado el “coraje” y la “capacidad de resistir” de sus vecinos en el marco de la entrada masiva de migrantes que se produjo a finales de julio.

“Estoy seguro de que vamos a superar las adversidades”, ha manifestado, y ha advertido que, con esta crisis migratoria, “está en juego la integridad territorial de toda España, no solo de Ceuta”.

Además, ha lanzado un mensaje “de condolencia por las víctimas mortales y de apoyo a quienes todavía sufren los efectos de una tragedia que permanecerá grabada en la memoria y en el corazón de todos los españoles y, por tanto, de todos los ceutíes”.

Paseo al Ayuntamiento

Tras esta visita, Pérez Llorca y Vivas se han desplazado en pie al Ayuntamiento de Valencia. A la salida del Palau han sido recibidos con algunos aplausos mezclados con ciertas caras de desconcierto de personas que se agolpaban en la zona sin saber muy bien quién estaba allí.

Alguno de los comerciantes cercanos al edificio se ha acercado a los dirigentes. "Tienes más huevos que el caballo de Espartero", le ha dicho uno a Vivas.

Después han seguido hacia el consistorio con toda la comitiva detrás y decenas de periodistas. Un paseo marcado por la normalidad, entre algún saludo, ningún grito y la total indiferencia. Al llegar al Ayuntamiento han sido recibidos por María José Catalá, quien le ha otorgado la Medalla de Honor de la ciudad.