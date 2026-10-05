Baldoví descarta que Compromís se integre en Frente Amplio: "Queremos una marca valenciana al 100%"

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha descartado este lunes que la coalición valenciana se integre en el Frente Amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El síndic ha abogado por que Compromís acuda a las urnas como una marca "100% valenciana". Por ello, según confirman fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, la coalición ha descartado acudir a las negociaciones que estos días se estaban produciendo entre los partidos a la izquierda del PSOE para presentarse con la plataforma Frente Amplio.

Baldoví ha explicado que Compromís está "hablando con todo el mundo, con mucha gente", pero ha hecho hincapié en que apuesta por "una opción totalmente valenciana, desde el territorio" al entender que estas son las que "ilusionan al electorado".

Al respecto, ha agregado que la UTE electoral integrada por Més Compromís, Iniciativa y Els Verds afrontará este proceso con "generosidad", si bien ha reiterado que la candidatura "debe hacerse desde aquí y donde se pueda integrar una mayoría que lleve diputados valencianos a Madrid".

Asimismo, ha asegurado que el nombre de Compromís "debe aparecer en la papeleta electoral". "Queremos una marca valiente y hecha desde aquí, no desde Madrid, que ayude a construir una mayoría progresista en el Congreso".

"Encaramos este nuevo reto con las tres uves: valentía, valencianía y para conseguir que la vivienda sea realmente un derecho reconocido en el Congreso y que llegue a todo el mundo", ha aseverado.

Acto seguido ha subrayado que la "mayoría social pedía medidas valientes" en este ámbito que el PSOE "ha tardado ocho años en presentar y la derecha las ha tumbado", en alusión a los dos decretos rechazados la semana pasada por PP, Vox y Junts.

Baldoví en cualquier caso no ha querido especular con nombres que podrían liderar la candidatura, si bien ha dado por hecho que los nombres de Àgueda Micó y Alberto Ibáñez estarán encima de la mesa.

"Llevamos tiempo trabajando y estamos dispuestos, no tenemos miedo y estamos preparados para asumir este nuevo reto y llevar muchos diputados valencianos a Madrid", ha manifestado el síndic de Compromís.

Descarta adelanto valenciano

El diputado valenciano ha descartado la posibilidad de que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, vaya a adelantar las elecciones autonómicas para que coincidan con las generales, ya que cree que es "un cero a la izquierda" y que no tomará ninguna decisión al respecto sin el visto bueno por parte de la dirección del PP.

"Si algo ha demostrado Pérez Llorca es que es un cero a la izquierda y que no hace nada que no le digan desde Madrid. Será Génova quien diga lo que tiene que hacer", ha zanjado el portavoz.