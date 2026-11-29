Paiporta 'echa' a Sánchez otra vez: la mayoría de los municipios arrasados por la dana se vuelca con Feijóo y el PP

El PP ha sido el partido más votado en Paiporta en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Con el 96,9% escrutado, los populares han logrado imponerse al PSOE, segundo partido que más respaldo ha obtenido y que gobierna en la localidad desde 2023.

El Partido Popular ha obtenido el 30,4% de los apoyos, un respaldo que se mantiene prácticamente idéntico al de hace tres años. Mientras, los socialistas han sumado un 24,4% de los sufragios, casi nueve puntos menos que en los últimos comicios estatales.

Vox se convierte en el tercer partido más votado de la localidad, con más de un 23% de los apoyos. La formación de Santiago Abascal mejora así de forma significativa su resultado en el municipio, donde sube más de 5 puntos respecto a las últimas generales.

En los anteriores comicios los socialistas fueron la candidatura más votada en Paiporta con el 33,4% de los sufragios, frente al 30,6% que obtuvo el PP. La diferencia entre ambas formaciones fue entonces de 2,7 puntos, con Vox en tercera posición y Compromís-Sumar en cuarto lugar.

Con todo, el resultado refleja un cambio de tendencia en la localidad, dado que los socialistas no solo fueron primera fuerza en las generales de julio de 2023, sino también en las dos citas en las urnas de 2019, la de abril y la de noviembre.

Un cambio en el comportamiento electoral en este municipio de la zona cero de la dana del 29 de octubre de 2024, donde murieron 56 personas como consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo.

La avenida de agua que provocó la barrancada hizo que numerosas personas quedaran atrapadas en sus vehículos, garajes y bajos. Los coches se amontonaron en las calles, convertidas en ríos de barro, y se vivieron momentos especialmente dramáticos en residencias de mayores, donde la movilidad de los usuarios para subir a plantas superiores es reducida.

La localidad se quedó sin servicios básicos durante los días posteriores: sin agua, ni luz y con las comunicaciones cortadas. Una tragedia que trastocó para siempre al pueblo. Su alcaldesa, Maribel Albalat, abandonó el cargo poco después, en junio de 2025, por motivos de salud.

Apenas tres días después de la catástrofe, Pedro Sánchez visitó la localidad junto a los Reyes y el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón. La visita, sin embargo, acabó de forma abrupta y el presidente tuvo que abandonar el municipio por motivos de seguridad. Durante los dos años siguientes, no volvió a la zona cero de la tragedia, que fue uno de los territorios más castigados por las inundaciones.

Resto de zona cero

Ahora bien, el resultado de Paiporta no es aislado. También en otros municipios afectados por la riada de 2024 han dado un vuelco al tablero político que dejaron en 2023.

Es el caso de Catarroja, Picanya o Chiva. En todos ellos, donde gobierna actualmente el PSOE, el Partido Popular se ha situado como la fuerza que más votos ha recibido.

Mientras que en Massanassa, Valencia, Torrent o Sedaví, donde los vecinos ya votaron al PP hace tres años, han mantenido su apoyo al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.