La jornada de reflexión para las elecciones generales del domingo se ha convertido en una de enfrentamiento entre el Partido Popular y los socialistas valencianos. La formación que lidera Feijóo denuncia a la Junta Electoral Central tres publicaciones del número dos del PSOE en la Comunitat Valenciana con supuestos sondeos hechos esta semana, un hecho que está prohibido por la ley en España.

Vicent Mascarell, secretario de Organización del PSPV, ha publicado en su cuenta en la red social X tres mensajes en días diferentes de esta semana que reflejan "datos del mercado de temporada". Con esa expresión señala los resultados en colores asociados a los principales partidos que optan a dirigir el Gobierno de España.

En todas estas publicaciones la cotización del mercado que detalla en "cajas" y porcentajes da como ganador al PSOE que lidera Pedro Sánchez. La primera de las publicaciones la lanzó el jueves 26 a las 8:38 horas, antes del debate a cuatro que se emitió esa misma noche.

Utilizando la comparación con las verduras de los mercados afirmaba que "la fruta roja sigue ganando terreno y es la más saludable para la salud". Usar una metáfora de esta clase ya ha sido sancionado por la Junta Electoral Central, como sucedió con un portal especializado en 2022 durante las elecciones autonómicas de Castilla y León.

El viernes 27 a las 7:04 horas lanzó un nuevo peculiar análisis de la cotización. En él afirmaba que "la fruta roja sigue ganando terreno, y después anoche la demanda se puede dispara (sic)". Y para remarcar que se trata de datos actualizados respecto a los del día anterior señalaba "nos llegan datos de hoy q confirman el mercado (sic)".

La última de las publicaciones lanzadas es la de este mismo sábado 28, en plena jornada de reflexión. Y subrayando el marco temporal y la supuesta actualidad del sondeo afirma que "quedan 36h para que se cierre la temporada. La fresa y la uva va creciendo". La ley electoral en España prohíbe la publicación de encuestas en los cinco días anteriores a la votación.

El de este sábado es el que ha hecho reaccionar con contundencia al Partido Popular. Así ha presentado una denuncia urgente a la Junta Electoral Central para que investigue estas tres publicaciones difundidas desde la cuenta del que recuerdan es el número dos de Diana Morant, la secretaria General de los socialistas en la Comunitat Valenciana y ministra de Universidades en el Gobierno de Sánchez.

Los populares piden que se aclare "si los porcentajes y las cantidades atribuidas a distintas frutas y colores podrían estar ocultando resultados de encuestas electorales mediante un lenguaje figurado".

La denuncia presentada resalta que en los mensajes se detallan las mencionadas expresiones temporales con las que da publicidad a este supuesto mercado de las verduras.

Y en ese mismo texto demandan que se "compruebe el contenido de los mensajes, la autoría y el alcance de las publicaciones, así como el origen de las cifras y si el PSPV ha participado en su elaboración o difusión".

¿Qué dice la ley?

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece un periodo en el que no se pueden publicar encuestas: "Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación".

Usar una red social no libra a nadie de esta obligación. La Junta Electoral Central ha reiterado de forma continuada que el concepto de "cualquier medio de comunicación" abarca todo soporte abierto que permita la divulgación masiva de información a la ciudadanía.

Si se considera que esas cotizaciones del mercado de verduras son encuestas entonces pasa a ser un delito según el artículo 53 de la LOREG. Este prohíbe de forma expresa realizar actos de campaña o difundir propaganda electoral una vez que esta ha legalmente concluido.

Y, por tanto, tiene sanciones. Estas pueden ser por vía administrativa con multas desde los 300 euros hasta los 30.000 euros. En el caso de que sea por lo penal al tratarse de propaganda electoral fuera del plazo legalmente autorizado, el artículo 144.1.a de la LOREG castiga a quienes realicen actos de propaganda una vez finalizada la campaña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.