Efectivos de bomberos trabajan en Betxí (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado en la Vall d'Uixó (Castellón). Efe / Andreu Esteban

Los rescoldos de los incendios forestales sufridos en la Comunitat Valenciana este verano siguen activos en los tribunales este otoño. La Fiscalía respalda el recurso contencioso-administrativo presentado por la portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, contra el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.

El Ministerio Fiscal solicita a la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anule la resolución administrativa impugnada por vulnerar derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

El procedimiento se inició tras la interposición de un recurso de tutela de derechos fundamentales por parte de la parlamentaria socialista el pasado 20 de octubre. En él denunciaba la negativa del departamento que dirige Valderrama a facilitar la información documental solicitada sobre la gestión de los incendios forestales ocurridos en el verano de 2026 en localidades como Segorbe-Gátova, Vall d'Uixó, Tírig, Valencia, Soneja y El Saler.

Entre los documentos requeridos a través del Reglamento de Les Corts figuraban las cronologías oficiales de las emergencias, informes de situación, mapas de evolución perimetral en las primeras 48 horas, las comunicaciones y peticiones de refuerzo con la UME y la Delegación del Gobierno, e informes técnicos y meteorológicos. Asimismo, en el caso de Valencia y El Saler se solicitaron los registros detallados de operatividad de los mandos y bomberos forestales.

En respuesta a estas peticiones, el conseller de Emergencias emitió un escrito el 7 de octubre de 2026 en el que declinó entregar copia física o informática de los expedientes.

La Conselleria se remitió a las comparecencias celebradas por el propio Valderrama el 21 de agosto de 2026 ante la Diputación Permanente y el 23 de septiembre de 2026 en la Comisión de Justicia, argumentando que en ellas ya se habían aportado "todos los datos, tanto cronológicos como operativos, meteorológicos o técnicos".

La parlamentaria del PSPV-PSOE tildó esta respuesta de "una burla y un desprecio intolerable al Parlamento valenciano". Andújar fundamentó la urgencia de acceder a los expedientes para esclarecer por qué en el incendio de Segorbe que afectó a Gátova se tardaron 17 horas en solicitar la intervención de la unidad militar.

"¿Por qué tardó tanto tiempo? ¿Porque tenía que comparecer en la Diputación Permanente de las Corts y se esperó a que acabara para movilizar a la UME?", se preguntó la diputada socialista, quien planteó si el titular de Emergencias pudo "anteponer su interés particular partidista a la seguridad de los vecinos" para no evidenciar una petición de ayuda al Gobierno central.

Andújar eleva el tono de las acusaciones y también reprochó los antecedentes del titular autonómico en materia de acceso a la información: "Valderrama tiene antecedentes de actuación opaca: escondió durante meses las grabaciones en vídeo del Cecopi y ahora está escondiendo también los informes sobre su gestión de los incendios".

Lo que dice Fiscalía

En el dictamen firmado el 18 de noviembre de 2026 por el fiscal Luis Carlos Díez Lirio, el Ministerio Fiscal rechaza la contestación dada por la Administración al considerar que impide la labor inspectora de la cámara.

La Fiscalía sostiene que "del contenido de los referidos Diarios de Sesiones se constata que el conseller interviniente no facilitó la información solicitada por la diputada recurrente, sobre todo, como es obvio, aquella que no se puede facilitar sin soporte documental".

El órgano judicial añade que la simple remisión al diario oficial no satisface la exigencia legal, dado que en él "no constan tales datos en soporte de papel o informático". Por ello, concluye que la actuación de la Conselleria sustituye la entrega objetiva de los datos por el discurso del propio responsable político.

Piden la documentación

Fundamentándose en la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 203/2001) y jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Fiscalía colige que la contestación administrativa vulnera el derecho al ejercicio del cargo representativo (ius in officium) recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en relación con el derecho de participación ciudadana del artículo 23.1 de la CE y el artículo 12 del Reglamento de Les Corts.

Por todo ello, la Fiscalía ha interesado a la Sala que dicte sentencia estimatoria que declare la nulidad de la resolución del conseller, "restablezca a esta última en su derecho y condene a la Administración autonómica a proceder de manera respetuosa con el derecho fundamental lesionado".