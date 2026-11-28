Cristina Bru, notaria: "Cuando se acaba el amor, la opción más ágil es divorciarse por notario si hay amistad"

Cuando se acaba el amor, poner fin a un matrimonio puede ser un proceso complicado. Sin embargo, si la ruptura se produce de mutuo acuerdo, hay opciones para poder agilizar el trámite.

"Te puedes divorciar ante notario y, de hecho, es la mejor opción que tienes si el divorcio es amistoso", explica Cristina Bru, notaria valenciana.

No obstante, advierte la experta, hay que tener en cuenta una serie de requisitos: "Es necesario que, al menos, hayan transcurrido tres meses desde que el matrimonio se ha celebrado".

Lo segundo es que no puede haber hijos menores en común o cuya capacidad haya sido limitada judicialmente, es decir, que no puedan tomar decisiones importantes por sí solos.

En ese caso, sería un juez el encargado de intervenir para comprobar que la persona quede protegida.

Si los hijos son mayores de edad y conviven en el domicilio, pero no tienen ingresos propios, también deben prestar su consentimiento.

Tampoco pueden tramitar el divorcio si la mujer se encuentra embarazada.

Además, hay que estar asistido de un abogado, que puede ser un letrado común a ambas partes o que cada cónyuge aporte el suyo.

La función del notario está delimitada por competencia territorial: solo puede autorizar el divorcio un profesional que ejerza en el lugar donde la expareja tenga su último domicilio o residencia habitual, o de uno de ellos.

Otro requisito fundamental es que ambos cónyuges deben acudir personalmente a la notaría, según explica Bru. Por tanto, no basta con otorgar un poder a otra persona para que firme el divorcio en su nombre, ya que esta posibilidad está "muy restringida" por ley.

"Para que resulte al pleno su efecto, es necesario que se inscriba en el Registro Civil. Los notarios, para eso, tenemos la forma de comunicar telemáticamente la escritura al registro competente", añade.

Pero, ¿qué documentos hacen falta? El DNI de ambos cónyuges, junto con el certificado de nacimiento, de matrimonio, el libro de familia y el certificado de empadronamiento, además del convenio regulador que firman tanto los letrados como los interesados.

Desde Cristina Bru Mundi también aconsejan que, de existir bienes comunes, se proceda a la liquidación de los gananciales o la extinción de condominio.

"Es un proceso doloroso por sí. En la notaría intentamos que sea lo más llevadero posible y, para evitar mayor desgaste emocional, es conveniente que todas estas decisiones estén previamente meditadas y toda la documentación ordenada", concluye.