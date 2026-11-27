Venden una casa de 351 m2 con finca de 873 m2, piscina, barbacoa y con vistas al mar y la montaña

Vivir rodeado de naturaleza, disfrutar de unas vistas panorámicas al mar y a la montaña y contar con espacio suficiente para toda la familia. En la provincia de Castellón hay una vivienda que cumple con todos esos requisitos.

La vivienda, ubicada en la localidad de Borriol, cuenta con 351 metros cuadrados construidos y una parcela de 863 metros cuadrados y está a la venta por un precio de 499.000 euros en el portal web Idealista.

El inmueble, situado en la urbanización Masía Gaeta, incluye seis habitaciones, cuatro cuartos de baño, garaje y diferentes espacios exteriores. Además, destaca tanto por sus dimensiones como por su distribución.

La casa se distribuye en tres plantas y cuenta con dos salones y dos cocinas. Uno de sus principales atractivos se encuentra en la planta baja, donde dispone de un apartamento independiente con dos dormitorios, un baño y un salón con cocina americana.

Por otro lado, tanto la planta del salón como las estancias de la planta superior tienen salida al exterior con terraza, desde donde se pueden contemplar las vistas al mar y a las montañas.

En el exterior, la finca dispone de un jardín con diferentes ambientes, una zona destinada al huerto y un espacio de barbacoa equipado con horno de pizza. Un conjunto pensado para disfrutar de comidas al aire libre, reuniones familiares y encuentros con amigos durante buena parte del año.

La vivienda también cuenta con garaje, trastero, lavadero y armarios empotrados. Entre sus equipamientos figuran calefacción central por radiadores, aire acondicionado mediante splits y ventanas aislantes.

Otro de sus atractivos es la propia urbanización Masía Gaeta, que dispone de zonas comunes con piscina vigilada, pista de tenis, campo de fútbol y jardines. También cuenta con instalaciones con duchas y taquillas para los residentes.

Borriol

Borriol es un municipio de la comarca de la Plana Alta, en la provincia de Castellón, situado a unos 10 kilómetros de la capital. Se encuentra rodeado de un entorno natural de montañas y valles, entre el paraje natural del Desierto de las Palmas y la sierra de les Conteses.

La localidad conserva un importante patrimonio histórico, con un casco antiguo de calles estrechas y empedradas, la iglesia parroquial de San Bartolomé y los restos de su castillo medieval, de origen musulmán, situado en lo alto de una colina. Además, el término municipal ofrece diferentes posibilidades para practicar senderismo, ciclismo y otras actividades al aire libre.