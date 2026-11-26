Sánchez, sobre la dana: "La gente bajó a los garajes a sacar sus coches. Hay cosas que no se pueden hacer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado durante su entrevista con el youtuber Plex que en la dana del 29 de octubre de 2024 hubo gente que "cuando empezó a llover a sacar el coche de su garaje". "Hay cosas que no se pueden hacer en circunstancias muy extremas", ha agregado.

El líder del PSOE utiliza así lo ocurrido durante las inundaciones que hace dos años dejaron 234 víctimas mortales en la provincia de Valencia para explicar la importancia de que la población sepa cómo actuar ante las situaciones de emergencia.

Sánchez, así, lanza una reflexión sobre la necesidad de formar a la ciudadanía en materia de protección civil. "Si tú estás de acampada y de repente ves que hay un incendio, ¿qué haces? ¿te vas corriendo?", pregunta al influencer.

"La manera de comportarnos, cómo reaccionar, todo este tipo de culturas de protección civil tenemos que inocularla", ha continuado para acto seguido apostar por extender la cultura de la autoprotección entre niños y población adulta.

Todo con el objetivo de que los ciudadanos conozcan qué hacer y qué evitar cuando se enfrentan a fenómenos meteorológicos extremos.

Conviene recordar que la reflexión que ahora ha realizado el presidente del Gobierno, ya la hizo en septiembre de 2025 el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols.

Durante un desayuno informativo del Fórum Europa, el exteniente general también puso como ejemplo a las personas que bajaron a los garajes durante la dana para intentar salvar sus vehículos.

"Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas", afirmó Pampols.

El entonces vicepresidente defendió la necesidad de mejorar la formación de la población ante situaciones de emergencia y lamentó que durante la dana hubiera fallado la autoprotección. Una cuestión que Sánchez ha vuelto a poner sobre la mesa en su entrevista con Plex.

En su día, tanto el PSPV como las asociaciones de víctimas de la dana criticaron el comentario de Pampols al considerar que, con ello, estaba responsabilizando a los fallecidos cuando, en muchos casos, los vecinos bajaron antes de que entrara el agua.