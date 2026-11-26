El PSOE pide al juzgado que impute a Salomé Pradas por la filtración del audio de la Aemet el día de la dana

El PSPV-PSOE ha pedido la imputación de Salomé Pradas en la causa que investiga la filtración del audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el 29 de octubre de 2024. Una grabación que, pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

Los socialistas han solicitado la citación como investigada de la que fuera consellera de Interior después de que el ex subsecretario del departamento de Justicia Ricardo García asegurara el pasado martes ante la jueza que fue Pradas quien le encargó recabar el archivo. Algo que él hizo y le entregó en un pendrive, según dijo.

La que fuera consellera salió inmediatamente a defenderse. Emitió un comunicado para negar su participación en la orden de grabación y posterior filtración del audio. Cabe recordar, señaló, que el hasta hace poco subdirector general de Emergencias el día de la dana Jorge Suárez declaró que la orden venía de Presidencia de la Generalitat, liderada en aquel momento por Carlos Mazón, y que la ejecutó Ricardo García.

"El audio se filtró muchos meses después de mi cese", afirmó Pradas. "Estoy cansada de que se me utilice como chivo expiatorio para todo y por todos. La verdad solo es una y, como en la causa de la dana, se acabará conociendo. Pido a quien solicitó esa información y luego la filtró a medios que sea valiente y lo diga", añadió.

Pradas explicó que Ricardo García, pese a ser el subsecretario de la Conselleria de Emergencias, no era una persona de su confianza porque fue nombrado por la anterior consellera, Elisa Núñez (Vox), no por ella.

"No compartí con él durante los días posteriores a la dana las labores de gestión de la misma, más allá de la publicación de las ayudas y órdenes de emergencia, que eran decididas en el Cecopi, órgano al que él no pertenecía. El señor García sí era una persona de confianza del Palau (de la Generalitat), al igual que su esposa , quien fue nombrada portavoz del Cecopi", detalló la exconsellera.

Además, remarcó que el día en el que se publicó en medios la llamada de Aemet ella hacía meses que estaba cesada.

Orden de Presidencia

La declaración de Ricardo García se produjo después de que el hasta hace poco subdirector general de Emergencias Jorge Suárez manifestara en su comparecencia como testigo en el juzgado que él (García) fue quien acudió al Centro de coordinación de Emergencias en l'Eliana, donde se encuentra la sede del 112, para buscar la grabación que posteriormente fue difundida a los medios manipulada.

Lo hizo, según detalló Suárez, pocos días después de la tragedia y "por órdenes de Presidencia (de la Generalitat)". Se llevó el archivo en un pen drive. Apeló, comentó, a la "urgencia" y a que era una orden de Presidencia, que quería localizar "una llamada referente al desplazamiento del temporal a la serranía de Cuenca". Accedió a la sala de las llamadas y, solo cuando accedió al audio y se lo copió, abandonó las instalaciones.

Esta petición la realizó en un primer momento, dijo Suárez, el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

Pero esta última no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada.

Ahora, el ex subsecretario de Emergencias ha aclarado que en realidad fue Salomé Pradas quien le hizo el encargo, que él cumplió, entregándole en un pendrive el audio, según sus palabras.

Informe de la Guardia Civil

A raíz de la investigación iniciada por el juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, la Guardia Civil concluyó en un informe que tanto Ricardo García como el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Moratilla, sin embargo, negó en su declaración en el juzgado en pasado febrero que participara en esa filtración. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", aseguró.