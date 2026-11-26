María José Catalá aclara que será diputada y apunta a que podría estar en el Congreso hasta las municipales

María José Catalá ha aclarado a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre que recogerá el acta de diputada en el Congreso cuando se constituya. La alcaldesa de Valencia había eludido hasta la fecha concretar cuál era su plan. No había negado que fuera a ser parlamentaria nacional, pero tampoco lo había afirmado de manera clara. Sus respuestas ante los medios se habían basado en asegurar que su prioridad siempre será Valencia.

Este jueves, sin embargo, ha decidido disipar las dudas sobre su futuro más inmediato en dos entrevistas en Valencia Plaza y La Razón. En ambas explica que sí recogerá el acta de diputada y que estará en el Congreso por tiempo indeterminado.

La respuesta deja entrever que seguramente esta partida se juegue paso a paso. Primero, las elecciones del 29-N y, después, ya se irá viendo. "Lo más importante para mí es alcanzar el objetivo que yo me he planteado y contribuir lo máximo posible a que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno", señala en La Razón.

Catalá sí que apunta a que es posible que sea diputada hasta la siguiente cita con las urnas: las autonómicas y municipales de mayo de 2027. Estará en el Congreso, indica, "todo lo que sea necesario". "Dependerá de cuándo se van alcanzando los hitos que yo me he planteado de la agenda valenciana: vías de Serrería, túnel pasante, vías en Alfafar...", comenta. Más que la ejecución completa, se marca el inicio de los proyectos como logro conseguido.

"Lo siguiente es revalidar como alcaldesa de Valencia y, a partir de ahí, pues un poco reevaluar el tiempo que puedo dedicar y cómo voy a poder enfocar todas estas responsabilidades", añade.

El soterramiento de las vías de Serrería y de Alfafar y el túnel pasante son los tres compromisos públicos que Catalá arrancó a Feijóo cuando negociaron que fuera cabeza de lista por Valencia. Una decisión cuestionada y recibida con sorpresa a nivel interno al tener que compaginarlo con la alcaldía de la tercera ciudad de España.

Candidatura a la Generalitat

Sobre si el líder del PP le podría ordenar ser candidata a la Generalitat, Catalá responde en Valencia Plaza: "Creo que mi presidente y yo hemos llegado a un acuerdo bastante óptimo sobre cuál es el lugar donde mejor puedo contribuir, y creo que es en Valencia. Con el contexto que vivimos dar un paso en la candidatura me parecía que era algo que podía hacer. Pero siempre y cuando pueda seguir siendo alcaldesa de Valencia y haciendo un trabajo eficiente por esta ciudad".

"Voy a volver a ser candidata y si los valencianos vuelven a optar por mí como alcaldesa, tengo mucho trabajo por hacer y lo quiero hacer personalmente. Llevo apenas tres años y medio y creo que todavía me queda mucho por hacer en esta ciudad. No aspiro a nada más en política", asegura.