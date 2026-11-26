La Junta Electoral de Valencia desestima la denuncia del PSOE contra los buses de Hazte Oír con el lema "Sánchez mata"

La Junta Electoral de Zona de Valencia ha desestimado la denuncia del PSOE contra los autobuses de Hazte Oír con los lemas "Sánchez mata", "PSOE mata", "Sánchez corrupto", "PSOE corrupto" y "sumiso".

La organización anunció en una nota de prensa que llevaría estos autobuses a Valencia y a Paiporta, uno de los municipios más afectados por la dana de 2024.

El PSOE decidió denunciar al considerar que la acción de Hazte Oír incumple la Ley Electoral. La imagen de "sumiso", indicaron, está "claramente está dirigida a transmitir un mensaje sobre la actuación del presidente y del partido al que pertenece en relación con la política exterior y las relaciones con Marruecos".

"Se integra en el conjunto de lemas y mensajes del autobús y constituye un elemento adicional de propaganda electoral en favor o en contra de determinadas opciones políticas, difundida mediante un medio de transporte utilizado como soporte comercial móvil durante el periodo electoral", argumentaron.

"Esta combinación de imagen y texto no constituye una mera opinión aislada, sino un mensaje político simplificado y de fuerte carga emocional, dirigido a desacreditar de forma extrema la figura del candidato y la opción política que representa, presentándolos como sumisos a intereses extranjeros, responsables de tragedias y corruptos", incidió el PSOE.

"Difundido mediante un medio de transporte rotulado que recorre las calles de Valencia en periodo electoral, y complementado con el reparto de una 'guía de voto', este mensaje produce un daño irreparable a la imagen del candidato y del partido y fomenta hostilidad hacia una persona concreta y hacia una determinada opción política, en un momento en que la Ley Electoral exige máxima neutralidad y igualdad en la contienda", añadieron.

Asociación privada

El PSOE recordó que Hazte Oír es una asociación privada, pero "mediante la organización de estos actos y el reparto de la 'guía de voto' está realizando actividades dirigidas a la captación de sufragios".

"Ha organizado y financiado una auténtica campaña de propaganda electoral contra un candidato y un partido, utilizando soportes comerciales móviles (autobuses y camiones LED) y repartiendo una 'guía de voto' en periodo electoral" remarcaron los socialistas en la denuncia.

Algo que, en su opinión, "excede con mucho la crítica política ordinaria y produce un descrédito grave e irreparable de una opción política en un momento decisivo del proceso electoral".

No hay infracción

La Junta Electoral, sin embargo, entiende que no hay infracción. En la resolución señala que su criterio es el mismo que el expuesto en la desestimación de la denuncia interpuesta por el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también contra los buses de Hazte Oír.

En aquel pronunciamiento, afirmó que "establecer una equivalencia entre pedir el voto e influir en el voto puede conducir a una grave y desproporcionada restricción de derechos fundamentales durante el periodo electoral, estrangulando el debate público y convirtiendo el espacio del diálogo político en un ámbito de monopolio ocupado en exclusiva por los partidos políticos y sus candidaturas".

"No puede considerarse que las actuaciones denunciadas estén directamente encaminadas a captar votos favorables para una candidatura sino a exteriorizar posiciones críticas o discrepantes con las posiciones defendidas por determinadas formaciones políticas, en el marco del debate público propio de toda campaña electoral, que no puede quedar reservado en exclusiva a los partidos políticos y sus candidaturas", razonó.