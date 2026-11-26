Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un permiso de diez días laborables por duelo si fallece un familiar, y no de dos

El Consejo de Ministros aprobó este martes, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Real Decreto Ley que permite a los empleados acogerse a su derecho a un permiso de diez días laborables por duelo si fallece un familiar, y no de dos que contemplaba la ley hasta ahora.

La nueva norma, que entró en vigor este jueves en el BOE, amplía y establece nuevos derechos en materia de permisos por duelo en caso de fallecimiento, acompañamiento en la prestación de ayuda a morir, adaptación y reducción de jornada para la atención de familiares en cuidados paliativos y permisos por nacimiento y cuidado del menor.

Además, representa un avance en la protección de las personas trabajadoras, al contribuir, desde la esfera laboral, a superar el duelo, facilitar el cuidado del menor y de las personas en cuidados paliativos y acompañar el ejercicio del derecho a morir dignamente.

"La normativa vigente en materia de permisos laborales por fallecimiento se encuentra desfasada respecto de las necesidades sociales actuales y de los estándares europeos", señala el Real Decreto-ley 42/2026, de 24 de noviembre.

La ampliación del permiso, ahora denominado permiso por duelo en caso de fallecimiento, a diez días laborables a disposición de la persona trabajadora en las cuatro semanas posteriores al deceso permitirá acompañar a los empleados durante un proceso emocional complejo que requiere tiempo de recuperación.

También beneficiará a las empresas, que verán protegida su actividad al evitar una reincorporación casi inmediata del personal afectado por una pérdida.

Estos diez días estarán a disposición del o la cónyuge, de la pareja de hecho o de los familiares de primer grado de consanguinidad.

Con este permiso, España se sitúa en línea con los países más avanzados de su entorno en esta materia, como Portugal o Bélgica, así como, fuera de Europa, con Canadá.

Con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley se amplía de dos a tres días laborables el permiso por fallecimiento en el caso de la muerte de un familiar de primer grado de afinidad y de segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En el caso de que el fallecimiento implique un desplazamiento, se suma la posibilidad de disfrutar de dos días adicionales, hasta un total de cinco días.

Otros permisos

Se establece un nuevo permiso de un día para el acompañamiento para quienes reciban la prestación de ayuda a morir, dirigido a la persona trabajadora que haya sido designada para tal acompañamiento.

También se avanza en el permiso por nacimiento y cuidado del menor, que reconoce a partir de ahora una semana adicional, hasta un total de veinte, para cada persona progenitora, adoptante, guardadora o acogedora.

En el caso de las familias monoparentales, el permiso pasará de 32 a 34 semanas.

Esta semana adicional puede disfrutarse de forma acumulada o interrumpida hasta que el menor cumpla ocho años.

Por tanto, se amplía de dos a tres semanas, o de cuatro a seis semanas en el caso de monoparentalidad.

En cuidados paliativos

Por otro lado, la norma reconoce expresamente el nuevo derecho de las personas trabajadoras a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, en los términos del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

Todo ello podrá solicitarse cuando el cónyuge, la pareja de hecho o los familiares por consanguinidad hasta segundo grado precisen cuidados paliativos.

Los periodos de reducción de jornada en estos casos no serán objeto de reducción en las cotizaciones.

La medida amplía el permiso por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho, progenitores e hijos e hijas hasta diez días laborables, dentro de las cuatro semanas posteriores al deceso.