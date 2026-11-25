Vox ultima durante estos días los preparativos del mitin del cierre de campaña en la Plaza de Toros de Valencia el próximo viernes por la tarde. El partido ha citado en la ciudad a cabezas de lista de numerosas provincias de España y a cargos de los gobiernos en los que está: Castilla y León, Extremadura, Andalucía y Aragón. Todos acompañarán a Santiago Abascal.

Según confirman fuentes de la formación, habrá movilización de dirigentes nacionales y autonómicos al ser el acto con el que se concluirá la campaña de las elecciones del 29 de noviembre.

La organización del partido también tiene previsto fletar autobuses desde varias ciudades. Así lo ha trasladado a las direcciones provinciales. Provendrán sobre todo -aunque no únicamente- de la Comunitat Valenciana. Tanto Castellón como Alicante ya están preparando los suyos.

De hecho, en este caso es la ejecutiva nacional de Vox la que está pilotando todo lo relacionado con el mitin y coordinando a las provincias.

La Plaza de Toros tiene una capacidad para unas 12.000 personas. El aforo se medirá con lupa después del mitin que celebró el PP el pasado sábado. Fue el acto más multitudinario de toda la campaña de Alberto Núñez Feijóo.

Vox decidió disputarle a los populares el lleno con una exhibición de fuerza para su imagen final de estas elecciones. El coso ha sido escenario emblemático de victorias del PP durante décadas.

El hecho de que Abascal elija Valencia para su cierre de campaña da cuenta de la importancia que otorga a la Comunitat en los comicios. Las encuestas les dibujan un importante crecimiento -todas apuntan a un aumento en el número de diputados que obtendrían en el Congreso- en una autonomía con diversas particularidades.

Vox, cabe recordar, no gobierna en la Generalitat. Se salió en julio de 2024 en una estrategia nacional de marcharse de los ejecutivos que compartían con el PP. Sin embargo, la relación con los populares y su presidente, Juanfran Pérez Llorca, es muy buena y han logrado importantes cesiones del jefe del Consell en leyes y presupuestos.

A ello se añade que serán las primeras elecciones tras la dana de hace dos años. Resultará relevante ver el comportamiento del electorado en los municipios afectados pese a que suele ser diferente en unos comicios autonómicos y municipales. Vox podría aumentar sus apoyos en esta zona, tal como señalan los sondeos.

Además, el partido tiene que competir en la provincia con unos cabezas de cartel potentes del PP y el PSPV. El primero ha recurrido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como cabeza de lista. El segundo, a la que fuera delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Feijóo y Pedro Sánchez quieren tratar de amarrar su propia victoria y Abascal -quien ha colocado a Ignacio Gil Lázaro como cabeza de cartel- opta por un gran cierre de campaña en Valencia a modo de pulso y confiando en que el voto a Vox siempre suele ser en clave nacional.