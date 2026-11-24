Salomé Pradas se defiende de la filtración del audio de la Aemet y señala a Presidencia: "Estoy cansada de ser chivo expiatorio"

La exconsellera Salomé Pradas ha salido este martes a defenderse sobre la filtración del audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el 29 de octubre de 2024. Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

El exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García ha declarado este martes como imputado en el juzgado que investiga estos hechos. Ha asegurado que fue Pradas quien le encargó recabar el archivo. Algo que él hizo y le entregó en un pendrive, según fuentes conocedoras del interrogatorio.

La que fuera consellera ha emitido seguidamente un comunicado para negar su participación en la orden de grabación y posterior filtración del audio. Cabe recordar, señala, que el hasta hace poco subdirector general de Emergencias el día de la dana Jorge Suárez declaró que la orden venía de Presidencia de la Generalitat, liderada en aquel momento por Carlos Mazón, y que la ejecutó Ricardo García.

"El audio se filtró muchos meses después de mi cese", afirma Pradas. "Estoy cansada de que se me utilice como chivo expiatorio para todo y por todos. La verdad solo es una y, como en la causa de la dana, se acabará conociendo. Pido a quien solicitó esa información y luego la filtró a medios que sea valiente y lo diga", añade.

Pradas explica que Ricardo García, pese a ser el subsecretario de la Conselleria de Emergencias, no era una persona de su confianza porque fue nombrado por la anterior consellera, Elisa Núñez (Vox), no por ella.

"No compartí con él durante los días posteriores a la dana las labores de gestión de la misma, más allá de la publicación de las ayudas y órdenes de emergencia, que eran decididas en el Cecopi, órgano al que él no pertenecía. El señor García sí era una persona de confianza del Palau (de la Generalitat), al igual que su esposa , quien fue nombrada portavoz del Cecopi", detalla la exconsellera.

De esta manera, prosigue Pradas en su comunicado, "la solicitud de informar de todo lo acontecido el día de la dana se hizo a Jorge Suárez por parte de Presidencia", según él mismo manifestó.

"Mi trato e interacción con Presidencia en esos días fue muy limitada, y ni siquiera compartíamos espacio físico en el Centro de Emergencias. Llegó el día de mi cese y yo como consellera no había tenido acceso al informe finalizado (si lo hay) que le había solicitado Presidencia a Jorge Suárez sobre lo acontecido el día de la Dana", señala.

"Llegó el día en el que se publicó en medios la llamada de Aemet, y yo hacía meses que estaba cesada, sin haber tenido acceso a la información de la gestión de la dana, más allá de los informes de situación que se me trasladaron como consellera en esos días, o informaciones que directamente me trasladaban Suárez o Basset en conversaciones que mantuve con ellos, y la información que a posteriori se incorporó en la causa judicial del juzgado de Catarroja", relata.

Pradas añade que "jamás" hubiese participado en una manipulación de una información de la dana, "y menos estando un procedimiento judicial abierto". "Es más, en el proceso en el que estoy siendo investigada, he solicitado que se aporte toda la información de ese día, y siempre he estado conforme en que cuanta más información aparezca (vídeos, audios, llamadas, mensajes, informes...) mejor. La información que busco que se conozca debe ser plena y veraz, no manipulada. Por respeto a las víctimas y al proceso judicial abierto", argumenta.