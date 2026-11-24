El PSPV de la Diputación de Valencia no da carpetazo a la polémica oposición de conductores que la institución decidió anular la semana pasada después de que un informe técnico detectara que se produjeron "anomalías" en la prueba.

El documento, adelantado por EL ESPAÑOL, concluía, tras analizar los test de los 139 aspirantes, que pudo producirse "una vulneración de las condiciones de igualdad, mérito y capacidad" entre los examinados.

Distinguía dos grupos de aspirantes "claramente diferenciados": unos acertaron una gran cantidad de preguntas y cometieron pocos fallos, frente a otros cuyos resultados fueron totalmente opuestos. Los mejores puntuados, además, fallaron las mismas cuestiones y coincidieron en todos los aciertos.

Tras analizar el estudio, que fue encargado por la propia corporación provincial, la Diputación decidió que anularía la prueba y volvería a convocarla. Un proceso que contará con un tribunal diferente, que deberá firmar por primera vez una declaración de ausencia de conflicto de intereses.

A esta prueba, además, solo podrán optar las mismas personas que se presentaron al examen, que se realizó el 1 de septiembre. Es decir, que no será un procedimiento abierto al que podrán inscribirse nuevos aspirantes.

La resolución, no obstante, no ha sido suficiente para el PSPV. Los socialistas han reclamado acceder al expediente completo del proceso selectivo para esclarecer quiénes pudieron beneficiarse de las presuntas irregularidades.

El portavoz del PSPV en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, advierte que la anulación del ejercicio no puede servir para dar carpetazo a un procedimiento bajo sospecha.

"Suspender el examen no es suficiente. Hay que llegar hasta el final, esclarecer las posibles responsabilidades y garantizar que nadie haya obtenido ventajas injustificadas en un proceso selectivo público", señala.

Para los socialistas, la repetición de la prueba con un tribunal diferente no resuelve las incógnitas sobre lo sucedido en el proceso original. Y quieren conocer la identidad de quienes obtuvieron esas calificaciones "anómalas": "Mazzolari y Mompó deben explicar quién pudo tener acceso al examen".

"Hay que llegar hasta el final, esclarecer las posibles responsabilidades y garantizar que nadie haya obtenido ventajas injustificadas en un proceso selectivo público", expone Bielsa.

El dirigente socialista recuerda que su grupo lleva desde septiembre reclamando explicaciones sobre las anomalías detectadas y atribuye a la presión socialista la decisión de paralizar y finalmente anular el procedimiento.

"Si la Diputación ha tenido que dar marcha atrás ha sido después de que el grupo socialista reclamara el expediente y exigiera explicaciones ante los indicios de una posible filtración. Sin esa presión, difícilmente se habría suspendido", afirma el diputado del PSPV.

Bielsa pide así tanto al presidente de la Diputación, Vicente Mompó, como a la responsable del área de Personal, Reme Mazzolari, que expliquen "qué ocurrió, quién pudo tener acceso al cuestionario y por qué fue necesario llegar hasta la anulación de una oposición".

El informe

El dilema sobre este proceso selectivo se remonta al pasado 1 de septiembre, cuando se realizó la prueba para siete plazas de mecánico-conductor que ofertaba la corporación provincial.

Dos semanas después de haberse celebrado el examen, las notas seguían sin hacerse públicas, y los socialistas -pero también los sindicatos-, dieron la voz de alarma, dado que de forma habitual estas se publican a los pocos días. La tardanza evidenciaba que había algún problema con este examen.

Con todo, el PSPV pidió el expediente para saber qué ocurría y el 19 de septiembre la Diputación frenó la publicación de las puntuaciones al detectar el tribunal que seis personas obtuvieron muy buena nota en el examen. El salto respecto al resto de aspirantes era muy radical.

Días después, tras debatir qué hacer con la convocatoria, encargaron un informe técnico a la empresa responsable del software que corregía los exámenes de sus oposiciones con el objetivo de que pudiera determinar si hubo trampas o no durante el desarrollo del proceso.

El análisis, elaborado por la empresa DARA informática, llegó la semana pasada. E instaba a anular y repetir el examen porque había "patrones anómalos" en el conjunto de respuestas de los aspirantes.

"Patrones anómalos"

Este realizaba un estudio pormenorizado de las puntuaciones de cada uno de los examinados, así como de las respuestas que se dieron. A partir de estos, determinó que hubo dos grupos de candidatos con comportamientos muy diferentes.

En concreto, el 93% de los examinados obtuvo resultados en torno a los ocho puntos sobre 30, mientras que un 7% -seis personas- alcanzó notas muy elevadas, superiores a los 24 puntos.

Así, el documento evidenciaba que la cantidad de fallos que tuvieron estas seis personas en la prueba fue realmente baja teniendo en cuenta que el examen tenía un total de 85 preguntas tipo test: el que menos, cometió apenas dos errores. El que más, siete.

A partir de ahí, el salto respecto al resto de aspirantes era muy relevante. "De 5 errores se pasa a 22, 20, 26... Es decir, hay un umbral perfectamente diferenciado de la población demostrando un patrón de respuesta estadísticamente inusual", explican en el documento.

En definitiva, las otras 133 personas que se presentaron a la oposición, no solo tuvieron un número más bajo de aciertos que las seis mejores notas del examen, sino que también sus errores fueron más elevados.

Una distribución que, según la empresa, no respondía a los "patrones estadísticos habituales" que se suelen producir en este tipo de procesos selectivos donde, advierte, "el perfil de población presenta características de homogeneidad".

Esto es, que los resultados de aciertos y errores que obtienen los examinados son más equilibrados, y no se producen variaciones tan drásticas entre ellos, dado que su "preparación" es similar.

Así, el estudio consideraba que la diferencia entre ambos grupos no podía explicarse por la dificultad del examen, la preparación de los candidatos o las características propias de la prueba. También señalaba que se produjeron "eventuales coincidencias anómalas entre aspirantes".

Ahora bien, el análisis no se limitaba a analizar las notas obtenidas. También estudió el comportamiento de los aspirantes ante las preguntas del cuestionario y detectó diferencias entre los dos grupos identificados -los que sacaron muy buena nota, frente al resto-.

Más allá de que la empresa consideró que el examen presentaba un nivel de dificultad elevado para la mayoría, también resaltó que estos 'casos sospechosos' contestaron "correctamente a las mismas preguntas" y fallaron "igualmente las mismas cuestiones".

"La concurrencia de estos indicios permite fundamentar la existencia de dudas razonables sobre la integridad del examen" por lo que, en caso de no haber justificación alguna a todas estas dudas, instaba a que "el órgano competente" -en este caso la Diputación de Valencia- adoptara las medidas necesarias para "anular y repetir el ejercicio en condiciones de igualdad entre todos los aspirantes".

El informe, conviene subrayar, no pudo determinar si algunos de los aspirantes accedieron a las preguntas con antelación a la celebración de la prueba.

Tampoco ha trascendido la identidad de las personas que sacaron notas que el documento considera difícil que alguien obtenga en un proceso de estas características.

Sin embargo, el caso cobró trascendencia meses atrás, cuando el PSOE exigió explicaciones en septiembre. Advirtieron que personas próximas a la vicepresidenta de la institución, Mazzolari, habían sido de las mejores puntuadas. Entre ellos, los dos hijos de su conductor. Algo que, por el momento, no se ha confirmado.