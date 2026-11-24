El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, visitará Torrent para protagonizar un acto de campaña electoral junto a la alcaldesa de Torrent y presidenta del Partido Popular local, Amparo Folgado.

El encuentro tendrá lugar este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Aula de Cultura de la CAM, situada en la calle Caja de Ahorros, número 14 en el contexto de la recta final de la campaña de las elecciones generales del próximo domingo.

Aznar será recibido por la alcaldesa Amparo Folgado y estará acompañado por el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; la alcaldesa de Valencia, María José Català, y la candidata al Senado y vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.

La presencia del expresidente del Gobierno supondrá "una importante muestra de respaldo de la dirección autonómica y provincial del Partido Popular a Torrent, una ciudad de casi 100.000 habitantes que quiere hacer llegar sus reivindicaciones y necesidades al Gobierno de España", destacan en el comunicado.

Por su parte, la presidenta del PP de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado que "desde el Partido Popular de Torrent estamos muy contentos de que el presidente Aznar venga a Torrent a hacer campaña y a pedir el voto del cambio para Alberto Núñez Feijóo. Hay ganas de cambio y queremos que Torrent también sea protagonista de esta nueva etapa que necesita España".

Folgado ha recordado que esta visita supone que Torrent habrá recibido a tres expresidentes y presidentes del Partido Popular en apenas un año.

"Hace un año estuvo en Torrent Alberto Núñez Feijóo que, tras la dana, quiso conocer de primera mano los lugares afectados y la reconstrucción. Hace unos meses nos visitó Mariano Rajoy por segunda vez y ahora recibiremos a José María Aznar. Es una muestra del compromiso y del cariño que el Partido Popular tiene con nuestra ciudad", ha subrayado.

Vivienda y seguridad

Entre las principales reivindicaciones que el Partido Popular de Torrent quiere trasladar al futuro Gobierno de España se encuentra el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las familias.

Folgado ha defendido el compromiso de Feijóo de impulsar la construcción de un millón de viviendas en España, así como una nueva Ley del Suelo y una legislación que permita recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 48 horas mediante orden judicial.

"Queremos vivienda pública en Torrent. Aquí ni Pedro Sánchez ni el Botànic han hecho una vivienda pública, algo tan necesario para nuestros jóvenes y familias. Solamente el Partido Popular, desde la Generalitat Valenciana, está impulsando vivienda protegida y ya ha adjudicado la construcción de 85 viviendas de protección pública en Torrent. Pero queremos más", ha apuntado.

La presidenta del PP también ha destacado la importancia de garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, con el compromiso del PP de mantener la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC y reforzar la sostenibilidad del sistema público, así como recuperar el consenso del Pacto de Toledo.

Campaña permanente

Por su parte, el secretario general del PP de Torrent, José Francisco Gozalvo, ha puesto en valor el intenso trabajo que está realizando la organización local durante toda la campaña electoral.

"El Partido Popular de Torrent está dando todo en esta campaña por Alberto Núñez Feijóo. Estamos en la calle, escuchando a nuestros vecinos y llevando el mensaje del cambio a cada barrio. No hemos dejado de trabajar ni un solo día, porque sabemos que Torrent necesita un Gobierno de España que escuche a los municipios y que esté a la altura de sus necesidades", ha explicado.

Durante toda la campaña, mañana y tarde, la denominada 'Carpa del Cambio' está recorriendo diferentes barrios de la ciudad para acercar a los vecinos el contrato con España de Alberto Núñez Feijóo, explicar las principales propuestas del programa popular y repartir las papeletas para las elecciones del próximo domingo.

A esta iniciativa se suma una furgoneta del Partido Popular que también está recorriendo las calles y barrios de Torrent, trasladando el mensaje de la campaña y que ahora incorporará la convocatoria del acto de José María Aznar para animar a los vecinos a participar en este encuentro.