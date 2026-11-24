El alto cargo de la Generalitat imputado por filtrar el audio de la Aemet el día de la dana afirma que se lo dio a Pradas

El ex subsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García ha declarado este martes como imputado en el juzgado que investiga la filtración del audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el 29 de octubre de 2024. Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

El que fuera alto cargo de la Generalitat ha asegurado que fue la entonces consellera Salomé Pradas quien le encargó recabar el archivo. Algo que él hizo y le entregó en un pendrive, según fuentes conocedoras del interrogatorio.

La declaración de Ricardo García se produce después de que el hasta hace poco subdirector general de Emergencias Jorge Suárez manifestara en su comparecencia como testigo en el juzgado que él (García) fue quien acudió al Centro de coordinación de Emergencias en l'Eliana, donde se encuentra la sede del 112, para buscar la grabación que posteriormente fue difundida a los medios manipulada.

Lo hizo, según detalló Suárez, pocos días después de la tragedia y "por órdenes de Presidencia (de la Generalitat)". Se llevó el archivo en un pen drive. Apeló, comentó, a la "urgencia" y a que era una orden de Presidencia, que quería localizar "una llamada referente al desplazamiento del temporal a la serranía de Cuenca". Accedió a la sala de las llamadas y, solo cuando accedió al audio y se lo copió, abandonó las instalaciones.

Esta petición la realizó en un primer momento, dijo Suárez, el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, quien solicitó localizar la llamada y su transcripción.

Pero esta última no se llegó a hacer porque Ricardo García pidió urgentemente el 2 de noviembre que se localizara esa llamada.

Ahora, el ex subsecretario de Emergencias ha aclarado que en realidad fue Salomé Pradas quien le hizo el encargo, que él cumplió, entregándole en un pendrive el audio, según sus palabras.

Informe de la Guardia Civil

A raíz de la investigación iniciada por el juzgado de Instrucción número 6 de Llíria, la Guardia Civil concluyó en un informe que tanto Ricardo García como el director general de Emergencias de la Generalitat el día de la dana, Alberto Martín Moratilla, tuvieron acceso al audio y lo copiaron en una memoria portátil muy pocos días después de la tragedia del 29 de octubre.

Moratilla, sin embargo, negó en su declaración en el juzgado en pasado febrero que participara en esa filtración. "Es totalmente falso que recibiese ese audio o lo filtrase, es una confusión y se demostrará", aseguró. Algo que ahora corroboran tanto la declaración de Suárez como la del propio García.