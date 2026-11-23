Vox se ausenta de la declaración de dos técnicos en la causa de la dana después de pedirla por la responsabilidad del Gobierno

La causa de la dana ha dejado este lunes una situación curiosa en el juzgado. Vox había solicitado la declaración de dos técnicos. Ambos han comparecido en un interrogatorio en el que no estaban presentes los abogados del partido, que ejerce la acusación popular.

Vox ha apuntado durante los últimos años a la responsabilidad del Gobierno central en la tragedia debido al retraso en la ejecución de las obras hidráulicas. Motivo por el que pidieron las imputaciones de cargos del Ejecutivo.

La jueza, sin embargo, las ha descartado y ha centrado el procedimiento en que la posible responsabilidad penal es exclusiva de la Generalitat debido a que ostentaba en mando único de la emergencia. Así, la magistrada sostiene que el retraso en el envío del Es-Alert y la falta de toma de decisiones fue lo que provocó las muertes al no permitir a las víctimas tomar medidas para su propia seguridad.

La instructora, en todo caso, sí aceptó que declararan como testigos los técnicos solicitados por Vox, que es lo que ha ocurrido este lunes. Al juzgado han acudido Francisco Sánchez Caro y Federico Bonet, quien fuera decano del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Ambos han señalado que algunas obras hidráulicas habrían mitigado el impacto de la dana. El primero lo ha hecho en realidad de manera muy genérica y ha criticado que las decisiones sean tomadas por políticos que desconocen los asuntos que gestionan.

El segundo sí ha sido más incisivo, al estilo de su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes. Ha recordado que una de las actuaciones previstas desde el año 2000 era la del barranco del Poyo y que las obras en el Magro (la presa de Forata) y el Turia (el Plan Sur) paliaron el desastre. En este sentido, ha apuntado a la exministra Cristina Narbona que los proyectos del Poyo no se ejecutaran.

Los interrogatorios han sido breves y Vox no ha podido preguntar pese a solicitarlos, aunque es probable que los testimonios sean intrascendentes para la causa.