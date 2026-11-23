Con una inversión acumulativa de seis millones de euros en la región, la cooperativa líder en aguacate y mango inaugurará el 23 de noviembre un centro de recolección y atención. Este espacio estará dirigido al socio y diseñado para optimizar la logística en origen y fortalecer la cercanía con el productor.

Crecer allí donde está el agricultor, sin perder la cercanía con quien trabaja la tierra.

Bajo esta premisa, TROPS —la cooperativa líder especializada en la producción y comercialización de aguacate y mango— dará un nuevo paso en su expansión territorial el próximo 23 de noviembre con la inauguración de una nueva sede en Palma de Gandía (Valencia).

Concebido como un centro de recolección y atención al socio, este espacio refuerza la implantación de la organización en la Comunidad Valenciana, donde la compañía acumula ya una inversión de seis millones de euros.

El objetivo es claro: acercar la estructura de la cooperativa al territorio para ofrecer a los productores de la zona una relación mucho más directa, ágil y personalizada.

Hasta ahora, la operativa implicaba mayores distancias respecto a su sede central en Vélez-Málaga (Málaga). Con la apertura de Palma de Gandía, TROPS articula la recepción de la fruta directamente en origen.

Esto no solo simplifica la logística diaria del agricultor, sino que consolida una red de centros operativos que ya abarca desde el sur peninsular (Málaga, Granada y Cádiz) hasta el Algarve portugués (Tavira), pasando por la costa levantina.

“La apertura de Palma de Gandía representa un paso más en el crecimiento territorial de TROPS, pero, sobre todo, responde a su voluntad de estar cada vez más cerca del agricultor. La nueva sede permitirá reforzar la atención a los productores de la zona, facilitar la recepción de su producción y consolidar la presencia de la organización en la Comunidad Valenciana", apuntan desde la cooperativa.

TROPS subraya además que la apertura responde a la voluntad de acompañar al productor en todas las fases del cultivo, manejo y recolección.

Un modelo líder

La puesta en marcha de estas instalaciones se integra en una filosofía de trabajo que ha convertido a TROPS en un referente mundial desde su nacimiento en 1979.

Actualmente, la organización agrupa a más de 3.200 agricultores asociados y comercializa su fruta en más de 25 países, liderando más del 35 % de la producción de aguacate en la península ibérica y el 45 % del mango cultivado en España.

Más allá de la infraestructura, el valor de la nueva sede reside en trasladar al territorio valenciano el ecosistema de servicios que define a la entidad: asesoramiento técnico y comercial personalizado, formación continua, controles de calidad, suministros y organización de la producción.

De este modo, TROPS no solo impulsa la rentabilidad y una comercialización justa para sus socios, sino que dinamiza la economía social y el desarrollo agrícola sostenible en las zonas donde opera, generando empleo y poniendo en valor el trabajo del campo.