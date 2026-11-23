Diputados del PP y Vox, en la comisión de este lunes en Les Corts. José Cuéllar / Corts

La Ley del Suelo, lista para su aprobación: PP y Vox pactan las enmiendas y habilitan excepciones en reserva de VPP

La Ley del Suelo quedó este lunes lista para su aprobación en Les Corts Valencianes después de que el PP y Vox llegaran a un acuerdo en casi todas las enmiendas presentadas en la comisión. Ambos partidos rechazaron las planteadas por PSPV y Compromís (unas 300) salvo una de los socialistas de poca entidad.

Poco antes de la comisión, pactaron tres transaccionales que salieron adelante y solo uno de los textos llegará 'vivo' al pleno de comienzos de diciembre en que la norma obtendrá luz verde de manera definitiva.

Una de las enmiendas más relevantes que sacó adelante la derecha es la relativa a la reserva de vivienda protegida. La nueva Ley del Suelo recoge que si la legislación básica estatal no estableciera un porcentaje mínimo directamente aplicable, la reserva no podrá ser inferior al 30 % de la edificabilidad residencial en las actuaciones de nueva urbanización ni al 15 % en las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

La normativa estatal fija porcentajes superiores: que la reserva no podrá ser inferior al 40 % de la edificabilidad residencial en las actuaciones de nueva urbanización ni al 20 % en las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

Esta parte es la parte ya conocida de la norma autonómica. Lo que la enmienda introduce es la habilitación de determinadas excepciones en la aplicación de los mencionados porcentajes.

La primera es que la reserva podrá minorarse o quedar eximida "en actuaciones o ámbitos concretos cuando el instrumento de ordenación lo justifique de forma expresa". En las actuaciones de nueva urbanización se deberá garantizar el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación. Pero no será necesario en las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización (aquellas que se realizan en suelos ya urbanizables).

Se podrá, dice la enmienda, "establecer excepcionalmente una reserva inferior, o eximir de ella, cuando el estudio de necesidades de vivienda acredite, sobre la base de datos demográficos y de demanda, que las necesidades presentes y previsibles de vivienda protegida son inferiores a las que resultarían de aplicar los porcentajes generales". "La minoración o exención deberá justificarse expresamente en el instrumento de ordenación y no requerirá compensación en otros ámbitos", señala.

Áreas turísticas

La segunda excepción es que cuando la nueva edificabilidad se sitúe en áreas turísticas de ocupación estacional o segunda residencia, "la reserva se calculará sobre la edificabilidad residencial prevista por la ordenación", por lo que se podrá excluir del cómputo "la edificabilidad destinada a usos hoteleros o terciarios" (apartamentos turísticos, hoteles...).

"En estos ámbitos, el plan deberá justificar que la ordenación garantiza, en condiciones de cohesión social, la atención de las necesidades de vivienda de la población residente y trabajadora, y motivará, en su caso, las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento", apunta la enmienda.

Mientras los grupos de la derecha han defendido la ley, la diputada del PSPV María José Salvador ha criticado que el PP haya apoyado una enmienda de Vox que afecta a una observación "esencial" del Consell Jurídic Consultiu que establece que una declaración responsable "no puede iniciar procedimiento administrativo, y menos consolidarlo".

El texto, ha subrayado, plantea que, si en seis meses un ayuntamiento "no detecta irregularidades en algo que se tramita con ECUV -Entidad Colaboradora de la Administración Municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas- y declaración responsable, se convierte esta en un acto administrativo fetén".