Alberto Núñez Feijóo no quiere venirse arriba. Lo demostró en su mitin más multitudinario de la campaña celebrado este sábado en la Plaza de Toros. Y lo evidencia también a la interna. El PP no quiere cometer el error de 2023 y verse ganador antes de tiempo. Cree que todavía hay partido con un PSOE que crece en la última semana antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El líder de los populares comió en el restaurante Only You con la cúpula de la organización valenciana después del acto del coso. Le acababan de brindar la que será, seguramente, la imagen más potente de su campaña con más de 12.000 personas presentes.

Fueron él; su número dos, Miguel Tellado; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso María José Catalá; y los tres presidentes provinciales: Vicente Mompó (Valencia), Marta Barrachina (Castellón) y Toni Pérez (Alicante).

Feijóo mostró su satisfacción e incluso cierta sorpresa. Génova había dado la orden del lleno de la plaza y se habían superado las expectativas. La asistencia fue comparable a los mítines de hace más de una década. Las últimas semanas habían sido de movilización absoluta de toda la estructura del partido en el territorio. La presión era evidente y había temor de no lograrlo.

Conseguirlo era clave porque, además, Vox celebrará en el mismo lugar su cierre de campaña el 27 de noviembre. La comparación con Santiago Abascal será inevitable y los populares se jugaban mucho.

El líder del PP se marcaba un tanto solo dos días después de su victoria en el cara a cara con Pedro Sánchez y la sensación de los cargos del partido era de subidón. Así que en la comida llamó a contener la euforia y a centrarse en la movilización en la última semana de campaña. Ni vencer en un debate electoral ni llenar una Plaza de Toros hacen ganar unas elecciones o dan las llaves de La Moncloa.

De acuerdo con varias fuentes consultadas, el mensaje de Feijóo al PPCV fue claro: "Hay que apretar". La Comunitat Valenciana es uno de los feudos más importantes para el partido y las encuestas con las que trabajan contemplan el riesgo de que bajen en dos diputados (tienen 13 actualmente): el sexto por Valencia y el quinto por Alicante. El sexto por Valencia es el más peligroso y casi se da por perdido. Algo lógico al ser las primeras elecciones tras la dana que arrasó la provincia en octubre de 2024 y dejó 234 víctimas mortales.

A por voto de Vox

La distancia con el PSOE no es tan grande y el PP llama a la participación. Así que Feijóo pidió continuar con la campaña hasta el último momento en las calles, mercados, carpas...

La estrategia de estos últimos días no va ya tan dirigida a restar votos a los socialistas -que también-, sino a tratar de hacer retornar apoyos de Vox. De ahí que los populares estén apelando al llamado 'voto útil'.

En la Comunitat, se están centrando de esta manera en ciudades grandes y en nichos en los que Vox tiene gran predicamento: seguridad e inmigración, caza o agricultura. Tanto Feijóo como Pérez Llorca hicieron referencia a estos asuntos en el mitin de Valencia sin mencionar una sola vez al partido de Abascal.

Y es el mensaje que, precisamente este último, trata de contrarrestar a su vez en los actos más recientes. "El crecimiento de Vox es lo único que asegura la alternativa que no fue posible en 2023", afirmó Abascal en un mitin en San Vicent del Raspeig, en el que afeó al PP la "estratagema" del voto útil.