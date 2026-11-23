El 23 de noviembre de 2016, Valencia y media España despertaba con el shock de la repentina muerte de Rita Barberá en un hotel de Madrid. La noticia del fallecimiento de la que fuera alcaldesa de la ciudad durante casi un cuarto de siglo trascendía a primera hora de la mañana entre una conmoción generalizada en el PP.

La manera en la que se marchó uno de los referentes históricos del partido a nivel nacional se convirtió en un terremoto político desde el primer momento que todavía es recordado, tanto por su entorno más cercano como por los populares valencianos en general.

Barberá acumuló una trayectoria política de 40 años desde que fue fundadora de Alianza Popular. Se convirtió en una de las mujeres más poderosas del PP en toda España con sus sucesivas mayorías absolutas. Bajo su mandato se produjo una transformación de Valencia a todos los niveles: urbanístico, arquitectónico, social y económico.

Su muerte, sin embargo, llegó de manera repentina y trágica. En ese momento era senadora del grupo mixto tras dejar el PP por su imputación en el conocido como caso Taula.

Fue el procedimiento que acabó con su carrera política y por el que declaró en el Tribunal Supremo sólo dos días antes de fallecer. Hace cinco años, la Audiencia Provincial de Valencia archivó esa investigación.

En opinión de los magistrados, el presunto blanqueo de capitales en el grupo del PP en el Ayuntamiento en 2015 -por el que habrían aportado mil euros para la campaña electoral que después se les habría devuelto en dos billetes de 500- no podía sostenerse "más allá de la mera sospecha". Con ello daba carpetazo a la causa que afectó a Barberá y a todos los concejales y asesores investigados.

En su recordado funeral, la familia, consternada, llegó a asegurar que Barberá había "muerto de pena" abandonada "por los suyos". La mala conciencia se apoderó de mucha gente en el partido. Nadie se ha olvidado del torrente de emociones de aquellas semanas, si no años, posteriores. Los debates internos sobre cómo actuar con cargos imputados en procedimientos judiciales ya no se abordan a día de hoy sin una reflexión: "No podemos repetir lo de Rita".

"Hizo lo que le pedían"

Pasada una década, su entorno sigue dolido. "Todos los que la queríamos la vimos sufrir tanto que eso se te queda ahí para siempre. Eso es muy difícil de perdonar, por gestos que se hayan hecho después", reconoce una persona muy cercana que trabajó con ella.

Las respectivas direcciones del PP, que llegaron a apoyar su reprobación en Les Corts Valencianes y la forzaron a marcharse del partido, trataron de reconducir la situación con reconocimientos públicos y con un acercamiento a su corriente política pasado un tiempo. La fractura en aquel momento en el seno de la formación fue total.

"Rita era muy leal, muy honesta. Era quien menos lo merecía, su ansiedad fue tremenda. Estuvo fatal", afirma la misma fuente. En 2015, recuerda, Barberá no quería volver a presentarse a las elecciones municipales. Fue Mariano Rajoy quien se lo pidió para tratar de retener un Ayuntamiento tan importante como el de Valencia.

"Ella obedeció. Y después de la derrota, el PP la envió al Senado. Iba donde le pedían, lo hizo siempre. Era incomprensible para ella que le instaran a dejar el acta e irse a su casa", señalan desde su entorno. "Nadie dudamos que fue eso lo que la mató. El estrés fue el que desencadenó todo y se la llevó por delante", añaden.

¿Se negaba a dimitir? "Es cierto, pero hay formas de hacer estas cosas. Entre negociar en privado y presionar públicamente hay un mundo. Nunca debieron producirse las presiones públicas al más alto nivel ni las presiones personales. La reprobación fue una de las cosas más duras que se han hecho en el PP", reflexionan algunas fuentes.

Presiones de Ciudadanos

Otras hacen hincapié en el contexto político de aquel momento. Aunque el partido hablaba por boca de cargos de Génova como Pablo Casado, la posición final avalada por Rajoy fue la de apartarla.

Hay quien rememora la posición de Ciudadanos por aquel entonces. "Albert Rivera exigía que Rita dejara el Senado para apoyar una investidura. Nos jugábamos el Gobierno de España. Es difícil juzgarlo todo con los ojos de lo que pasó después", indican.

Pasado el tiempo, la entonces presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se marchó ante su relevo por Carlos Mazón pidiendo perdón en varias ocasiones por la reprobación de Barberá. Con ello sacó la espina que le había perseguido hasta aquel momento.

Para el entorno de la exalcaldesa, "sigue pendiente recuperar la Rita que fue". "Se han dado pasos. María José Catalá también los ha dado, pero seguimos hablando de esto y no de su gestión de 24 años, la de la alcaldesa que cambió la ciudad, que nos dotó de orgullo, que nos puso en el mapa, que nos dio el esplendor que hoy conservamos", indican.