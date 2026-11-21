Pérez Llorca pide a Feijóo que su primera llamada como presidente sea a la Comunitat: "Nos han castigado mucho"

El jefe del Ejecutivo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la "primera llamada" que haga como presidente del Gobierno en caso de ganar las elecciones generales del 29 de noviembre y llegar al Palacio de la Moncloa sea a la Comunitat. "Nos han castigado mucho. Hemos sufrido los que más", ha recalcado en relación a la dana.

Durante su intervención en el mitin del PP este sábado en la Plaza de Toros de Valencia y ante más de 12.000 personas, Pérez Llorca -al igual que ha hecho luego el propio Feijóo- ha pedido a los asistentes que no se confíen.

"Vamos a convencer a los indecisos. Y me dirijo a aquellos que han decidido votar como si diesen un portazo. Puedo entender que haya mucha sociedad cabreada. Pero el portazo no soluciona nada. A esas personas les pido que reflexionen y que se unan a nuestra mayoría para hacer que Feijóo sea presidente de España con más diputados que nunca-. También aquel socialista al que le molesta el sanchismo tiene una oportunidad histórica", ha apuntado.

El presidente de la Generalitat ha recordado que esta es la novena vez que el PP llena la Plaza de Toros. Lo hizo en 2000, 2003, 2008, 2009, 2011, 2015, 2021, 2023 y ahora en 2026. "Hoy lo volvemos a hacer y me vais a permitir que saque un poco de pecho: solo con alicantinos, castellonenses y valencianos. No hemos tenido que pedir ayuda porque somos muchos los que queremos el cambio en España", ha resaltado.

En su alocución, Pérez Llorca ha recordado que cumplirá en pocas semanas su primer año al frente del Gobierno valenciano. "Gracias por vuestro apoyo todo este tiempo. Tuvimos que tomar una decisión muy difícil", ha señalado sin mencionar a Carlos Mazón, quien dimitió en noviembre de 2025.

En este punto ha mencionado a las 234 víctimas de la dana. "Las tengo en mi memoria y en mi recuerdo". "En el momento en el que entré había que trabajar, sin embarrar, dando la cara, buscando el diálogo, acudiendo a la zona cero de la dana, atendiendo a las personas y buscando estabilidad. Y lo hemos conseguido. Hemos vuelto a recuperar la normalidad en la Comunitat Valenciana", ha reivindicado.

Esa estabilidad, ha proseguido, les ha permitido "conseguir hitos" como aprobar presupuestos o bajar impuestos "sin sangrar los bolsillos" de los valencianos. "Todo ello sin la ayuda del Gobierno de España", ha afirmado.

Gestión del Consell

Pérez Llorca ha aprovechado para sacar pecho de la gestión de su Consell en materias como la educación, la sanidad o la vivienda. "Imaginaos que tuviésemos un Gobierno de España que te financia como mereces y que te aprueba la financiación que mereces. Imaginaos qué pasaría si tuviésemos un presidente que, en vez de enfrentarnos entre territorios, llegase un acuerdo para que el agua llegue a la Comunitat y no le haga falta a ningún regante", ha apuntado.

"Yo ya no me lo imagino porque, por primera vez en la historia, un candidato ha firmado un documento asegurando que se compromete a arreglarnos la financiación, las infraestructuras y el agua. Nos quedan pocos días para dejar de imaginarlo. Lo que ocurra el próximo domingo no es para una legislatura ni para uno o dos años, sino para los próximos 10 o 15 años", ha añadido.

Igualmente, ha cargado contra los socios de Pedro Sánchez y del PSOE "que le dan los votos sin nada". "Como los pagafantas de Compromís, que se presentan aquí con Esquerra Republicana de Catalunya. Aquí no queremos saber nada de los Països Catalans", ha criticado.