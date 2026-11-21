El éxtasis de Vicent Mompó ante el lleno de la Plaza de Toros aplaudido por Feijóo: "Viva la madre que os parió a todos"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo reúne a 12.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia en el mitin más multitudinario de la campaña electoral. El líder del PP pide la participación masiva e insta a cada votante de su partido a movilizar a diez personas más de cara al 29 de noviembre. Feijóo pide rebajar la euforia tras su victoria en el debate frente a Pedro Sánchez y advierte de que "no hay nada hecho" aún. Entre sus compromisos de gobierno, el candidato popular promete una 'Ley Antiokupas' para desalojar en 48 horas, blindar las pensiones y la creación de un millón de viviendas.

Visca la mare que vos ha parit a tots -viva la madre que os parió a todos-. Este ha sido el exabrupto con el que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha zanjado este sábado su intervención en el mayor mitin del PP de la campaña electoral del 29-N.

El dirigente ha descargado así la tensión tras ver cumplido el encargo que había recibido del presidente del partido y candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. "Te dije que no íbamos a llenar la Plaza de Toros, que la íbamos a reventar, presidente, y aquí estamos", ha comenzado.

La cifra oficial de afluencia trasladada por el partido ha sido de 12.000 asistentes, el aforo total del coso taurino entre las localidades del tendido y la capacidad adicional que admite su albero. Muy probablemente han sido más los asistentes. Además, un par de centenares han contemplado el mitin desde el exterior.

Núñez Feijóo se ha mostrado agradecido, y ha mencionado expresamente al presidente provincial del partido por el éxito de la convocatoria. Incluso ha bromeado con que podrían haber llenado el estadio del Valencia CF. "Uno me decía ahí fuera: 'lo que hay que hacer es llenar Mestalla'. Mompó, es una idea", ha dicho.

"Muchas gracias a cada afiliado. Muchas gracias a cada voluntario. Muchísimas gracias a todos vosotros por hacer posible probablemente el acto más masivo de la campaña a las generales de noviembre", ha agregado Feijóo.

En su intervención, que ha sido la primera, Mompó ha calentado el ambiente con tres preguntas que han recibido un 'no' jocoso como respuesta de los simpatizantes del PP.

"¿Queremos que nuestros impuestos los gasten contratando prostitutas? Pues votemos a Alberto Núñez Feijóo. ¿Queremos que los agresores sexuales salgan de prisión? Pues votemos a Alberto Núñez Feijóo. ¿Queremos que el presidente del Gobierno nos vuelva a decir, 'si necesitan más recursos, que los pidan'. ¡Votemos Alberto Núñez Feijóo!", ha dicho.

Recuerdo a Barberá

Tras su discurso ha sido el turno de María José Catalá, que ha recordado que el próximo lunes se cumplirán diez años de la trágica muerte de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. "Estos días vais a volver a oír hablar mucho de ella otra vez, y la izquierda volverá a cargar", ha dicho.

Por ello, ha pedido que "su partido", el PP, emita "una respuesta sin palabras y contundente". "Pido que le deis un fuerte abrazo, un aplauso que llegue al cielo para Rita Barberá. Y esa es nuestra respuesta. A todo lo que dirán estos días, esta es la respuesta", ha manifestado. Tras sus palabras se ha producido una ovación cerrada del coso taurino, abarrotado como en los tiempos de la histórica dirigente.

En su breve intervención, Catalá ha llamado este sábado a votar a Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo "por encima de las siglas", porque, a su juicio, esta es "la única forma de sacar" al actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, del Palacio de la Moncloa.

Catalá se ha mostrado convencida de que, este próximo 30 de noviembre, España "se va a levantar con un presidente del Gobierno que es Feijóo, se va a levantar de verdad con ganas, ilusión, esperanza, alegría, decencia, trabajo y garra". "Valencia lo va a dar todo", ha prometido, y ha apelado a la "ilusión".

Tras el discurso de la alcaldesa ha sido el turno del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que ha pedido a Núñez Feijóo que la "primera llamada" que haga como presidente del Gobierno en caso de llegar al Palacio de la Moncloa sea a la Comunitat. "Nos han castigado mucho. Hemos sufrido los que más", ha recalcado en relación a la dana.

"Vamos a convencer a los indecisos. Y me dirijo a aquellos que han decidido votar como si diesen un portazo. Puedo entender que haya mucha sociedad cabreada. Pero el portazo no soluciona nada. A esas personas les pido que reflexionen y que se unan a nuestra mayoría para hacer que Feijóo sea presidente de España con más diputados que nunca. También aquel socialista al que le molesta el sanchismo tiene una oportunidad histórica", ha apuntado.

Vista aérea de la Plaza de Toros de Valencia. Biel Aliño / EFE

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha llamado este sábado a la participación masiva el próximo 29 de noviembre. "Pido que cada votante del PP lleve a 10 más", ha afirmado en su mitin de Valencia, en el que el PP ha logrado su objetivo de abarrotar la Plaza de Toros de la ciudad, escenario central de las grandes citas electorales de los populares.

Ante las más de 12.000 personas, en línea con Pérez Llorca, el líder de los populares ha tratado de rebajar la euforia de la "victoria emocional" del debate con Pedro Sánchez del pasado jueves. "Esto no ha acabado. Tenemos que culminarlo el 29 de noviembre. No hay nada hecho. No os fiéis de las encuestas, de ambientes, de nada. Los conocemos. Son capaces de todo y heridos son más peligrosos", ha señalado.

El ambiente, sin embargo, ha sido precisamente de éxtasis desde la llegada de Feijóo al albero. El candidato del PP ha dado una vuelta al coso previa a los discursos mientras sonaba en bucle la canción Hall of Fame de The Script & will.i.am. Los doce millares de asistentes ondeaban al ritmo banderas de España, la Comunitat Valenciana y del PP repartidas por la organización.

"Después de 30 años en el ruedo, después de muchas tardes y de más de una cornada, tengo el hambre de un novillero", ha bromeado. "Vamos a por todas. Las orejas se cortan al final y el final es el 29 de noviembre", ha proseguido con su símil taurino.