Entró en vigor: el trabajador tiene derecho a un plus salarial si trabaja entre las 22:00 y las 06:00 horas

Si trabajas de noche tienes derecho a una compensación económica. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, establece que los empleados que trabajan entre las 22:00 y las 6:00 horas tienen derecho a un plus salarial.

Según la normativa, la franja horaria mencionada cuenta con una regulación específica dentro de la legislación laboral española, tal y como se reconoce en el artículo 36.1.

Pero, además, el artículo 36.2 reconoce que el trabajo nocturno tendrá una retribución específica, cuya cuantía deberá determinarse mediante la negociación colectiva.

De esta manera, los trabajadores que realizan turnos durante la madrugada pueden tener derecho a percibir un complemento salarial por esas horas. Sin embargo, la cantidad no es igual para todos los sectores, ya que depende de lo establecido en cada convenio colectivo.

Aunque la legislación reconoce esta compensación, existen dos excepciones importantes que conviene tener en cuenta. La primera se produce cuando el salario ya se ha establecido teniendo en cuenta que el trabajo es nocturno por su propia naturaleza.

La segunda excepción contempla aquellos casos en los que se ha acordado compensar el trabajo nocturno mediante periodos de descanso. Por tanto, no siempre existe la obligación de abonar una cantidad adicional en la nómina.

Por este motivo, resulta fundamental consultar el convenio colectivo aplicable a cada actividad profesional. Este documento determina las condiciones económicas, los posibles complementos y las cuantías que corresponden a los empleados que trabajan durante la noche.

Más allá de la compensación económica, el Estatuto de los Trabajadores establece otras garantías para quienes desarrollan su actividad durante la madrugada. Una de las principales afecta a la duración de la jornada laboral.

En concreto, los trabajadores nocturnos no pueden superar las ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días. Además, tienen prohibido realizar horas extraordinarias, según recoge el artículo 36.1.

La normativa también considera trabajador nocturno a quien realiza normalmente al menos tres horas de su jornada diaria en horario nocturno o tiene previsto desarrollar durante ese periodo al menos un tercio de su jornada anual.