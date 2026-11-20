Entra en vigor: los trabajadores tienen derecho a saber su sueldo antes de presentarse a una oferta de empleo

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, aprobó este martes un Real Decreto-ley para transponer las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva.

De esta manera, se considerará infracción grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (hasta ahora leve), el incumplimiento de obligaciones en planes y medidas de igualdad y no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida.

Estos incumplimientos podrán sancionarse con hasta 7.500 euros, frente al límite máximo actual de 750 euros.

La norma, que deberá ser convalidada en la Diputación Permanente del Congreso, modifica también la Ley de Sanciones e Infracciones en el Orden Social (LISOS) para que pasen a considerarse infracciones muy graves las decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial.

También respecto a la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y las decisiones constitutivas de discriminación en el acceso al empleo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que España se convierte así en uno de los primeros países de la Unión Europea en transponer la directiva de transparencia retributiva, de cuya redacción ha asegurado que formó parte.

"El secreto salarial hoy en España se ha acabado", afirmó durante la presentación de la norma.

Díaz explicó que la reforma modifica "sustancialmente" las obligaciones de las empresas en materia de igualdad retributiva y permitirá a los trabajadores conocer las diferencias salariales entre hombres y mujeres que desempeñan el mismo trabajo o uno de igual valor.

Transparencia retributiva

En el ámbito de la transparencia retributiva, el Real Decreto-ley modifica el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho individual a solicitar y recibir por escrito, en un plazo máximo de dos meses, información sobre su propia retribución y sobre las retribuciones medias, desglosadas por género, de quienes realicen el mismo trabajo o uno de igual valor.

La información ajena obtenida no podrá emplearse para fines distintos del ejercicio del derecho a la igualdad retributiva, y se declaran nulas las cláusulas contractuales que impidan al trabajador divulgar su propio salario.

Además, las empresas deberán recordar anualmente a sus trabajadores que tienen derecho a solicitar esta información.

La ministra señaló también que las compañías deberán reforzar sus registros y auditorías retributivas, incorporando más información sobre la valoración de los puestos de trabajo y la progresión profesional.

En el acceso al empleo, las ofertas deberán incluir información sobre la retribución inicial del puesto, los anuncios y denominaciones deberán ser neutros respecto al género y quedará prohibido pedir a los candidatos información sobre su historial retributivo.

Igualmente, se prohíbe de forma expresa la discriminación en procesos de selección algorítmicos y se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.

Díaz recalcó que, por tanto, "se acabó" preguntar a los candidatos por sus salarios anteriores, una práctica que afecta "especialmente" a las mujeres.

Asimismo, advirtió de que la Inspección de Trabajo actuará ante las ofertas de empleo que no utilicen denominaciones neutras en la definición de los puestos.

La ministra recordó que la norma también contempla mecanismos para obligar a las empresas a justificar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres cuando superen determinados umbrales.

En concreto, aludió a las desviaciones del 25% y del 5% en empresas de más 100 trabajadores, que deberán "estar motivadas y explicadas".

Por otra parte, la norma introduce por primera vez una garantía de indemnidad expresa en el Estatuto de los Trabajadores, blindando el derecho a no sufrir tratos desfavorables, perjuicios o represalias por reclamar derechos laborales y declarando nulas tanto las órdenes de discriminar como las decisiones empresariales adoptadas como reacción frente a reclamaciones extrajudiciales o acciones administrativas o judiciales.

Díaz destacó este cambio como una de las principales novedades de la reforma y puso como ejemplo a los trabajadores que no reclaman el exceso de jornada por miedo a ser despedidos.

Horas complementarias

En materia de condiciones transparentes, la norma extiende el derecho de información a todas las relaciones laborales con independencia de su duración -tanto para la persona trabajadora como para la representación legal de los trabajadores (RLT)-, eliminando del Estatuto de los Trabajadores la referencia a los contratos superiores a cuatro semanas.

Asimismo, fija que el trabajador deberá conocer el día y la hora de realización de las horas complementarias pactadas con un preaviso mínimo de tres días.

De no cumplirse estos requisitos, tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin sufrir consecuencias desfavorables.

En caso de cancelación total o parcial de dichas horas por parte de la empresa, conservará el derecho a percibir la retribución correspondiente a las horas no realizadas.

Respecto al periodo de prueba, se establece una duración de tres o seis meses, salvo negociación en convenio colectivo justificada por la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad (como en casos de suspensión por ERTE, incapacidad temporal o nacimiento).

En los contratos de duración determinada de seis meses, será de un mes como máximo, reduciéndose de forma proporcional en los de duración inferior.

Díaz explicó que la reforma garantiza una mayor protección ante la cancelación de tareas y reconoce el derecho de los trabajadores a conocer las vacantes disponibles en sus empresas y a concurrir a puestos de mayor categoría o responsabilidad en condiciones de igualdad.

Compatibilizar empleos

El Real Decreto-ley prohíbe que las empresas impidan o limiten a un trabajador el empleo en paralelo para otras compañías o apliquen un trato desfavorable por ello, salvo restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas -como salud y seguridad, confidencialidad empresarial, integridad del servicio público y prevención de conflictos de intereses-.

También puede existir un pacto de plena dedicación; un acuerdo por el que el empleado se compromete a trabajar solo para esa empresa. Para que sea válido, esta debe compensarle económicamente por esa exclusividad.

De igual modo, crea un nuevo artículo 21 bis en el Estatuto de los Trabajadores para reconocer el derecho general a solicitar un puesto de trabajo más previsible y seguro, así como a recibir información y pedir la conversión del contrato o un nuevo puesto, unificando la regulación hasta ahora dispersa en distintos artículos.

Por último, la norma crea una comisión tripartita e interministerial, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, para realizar el seguimiento y la evaluación de las políticas de igualdad retributiva.

Díaz avanzó que las nuevas obligaciones irán acompañadas de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, entre ellas iniciativas de formación y ayuda para implantar los registros exigidos.