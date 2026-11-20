La Diputación de Valencia suspenderá en los próximos días la oposición de mecánico-conductor para la que se ofertaron siete plazas y cuyo examen, que se realizó el pasado 1 de septiembre, había quedado en el aire ante las dudas de que se hubieran podido filtrar las preguntas.

El informe técnico que encargó la propia institución hace unos días para determinar si hubo trampas durante el desarrollo de la prueba ha detectado "anomalías estadísticas" en los resultados de los aspirantes.

Unas conclusiones que apuntan a que pudo producirse "una vulneración de las condiciones de igualdad, mérito y capacidad" durante el proceso, según refleja el citado documento.

El análisis, elaborado por la empresa DARA informática y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, realiza un estudio pormenorizado de las puntuaciones de cada uno de los examinados, así como de los patrones de respuesta que se dieron.

A partir de estos, determina que hubo dos grupos de candidatos con comportamientos muy diferentes. En concreto, el 93% de los examinados obtuvo resultados en torno a los ocho puntos sobre 30, mientras que un 7% -seis personas- alcanzó notas muy elevadas, superiores a los 24 puntos.

Así, el documento evidencia que la cantidad de fallos que tuvieron estas seis personas en la prueba fue realmente baja teniendo en cuenta que el examen tenía un total de 85 preguntas tipo test: el que menos, cometió apenas dos errores. El que más, siete.

A partir de ahí, el salto respecto al resto de aspirantes es muy relevante. "De 5 errores se pasa a 22, 20, 26... Es decir, hay un umbral perfectamente diferenciado de la población demostrando un patrón de respuesta estadísticamente inusual", explican en el documento.

En definitiva, las otras 133 personas que se presentaron a la oposición, no solo tuvieron un número más bajo de aciertos que las seis mejores notas del examen, sino que también su número de errores fue más elevado.

Una distribución que para la empresa no responde a los patrones estadísticos habituales que se suelen producir en este tipo de procesos selectivos donde, advierte, "el perfil de población presenta características de homogeneidad".

Esto es, que los resultados de aciertos y errores que obtienen los examinados son más equilibrados, y no se producen variaciones tan drásticas entre ellos, dado que su "preparación" es similar.

Así, el estudio considera que la diferencia entre ambos grupos no puede explicarse por la dificultad del examen, la preparación de los candidatos o las características propias de la prueba. También señala que se produjeron "eventuales coincidencias anómalas entre aspirantes".

Ahora bien, el análisis no se limita a analizar las notas obtenidas. También estudia el comportamiento de los aspirantes ante las preguntas del cuestionario y detecta diferencias entre los dos grupos identificados -los que sacaron muy buena nota, frente al resto-.

Más allá de que la empresa considera que el examen presentaba un nivel de dificultad elevado para la mayoría, también resalta que estos 'casos sospechosos' "contestan correctamente a las mismas preguntas y fallan igualmente las mismas cuestiones".

"Anular y repetir la prueba"

El documento subraya, no obstante, que el análisis cualitativo de este segundo grupo tiene limitaciones por el reducido número de participantes. No obstante, considera que las diferencias observadas "merecen una explicación objetiva".

"Las concentraciones extraordinarias de puntuaciones, la práctica ausencia de determinados tramos de calificación esperables y las desviaciones respecto a terceras distribuciones históricas comparables pueden constituir anomalías que requieren una explicación objetiva", expone el informe.

"Si tales anomalías resultando estadísticamente significativas y no encontrándose justificación razonable en las características de la prueba, constituyen indicios que deben investigarse en relación con una posible alteración de las condiciones de igualdad de los aspirantes", continúa.

"La concurrencia de estos indicios permite fundamentar la existencia de dudas razonables sobre la integridad del examen" por lo que, en caso de no haber justificación alguna a todas estas dudas, insta a que "el órgano competente" -en este caso la Diputación de Valencia- adopte las medidas necesarias para "anular y repetir el ejercicio en condiciones de igualdad entre todos los aspirantes".

Ahora, con el informe en la mano, la institución que preside Vicente Mompó tiene intención de suspender la prueba. Algo que se hará efectivo en los próximos días, dado que deberá formalizarse por parte del área de Personal.

La idea, según ha podido saber este diario, es volver a convocar el proceso en el que solo podrán participar las personas que ya se presentaron en su día a este examen. Es decir, que no será un procedimiento abierto. El tribunal, además, será distinto.

La institución convocará un nuevo órgano técnico de selección que, además, deberá ya firmar la declaración de ausencia de conflicto de intereses con ninguno de los aspirantes.

17 aprobados de 139

La oposición a mecánico-conductor de la Diputación de Valencia quedó paralizada el 19 de septiembre, apenas dos semanas después de realizarse el examen, ante la sospecha de que se hubieran podido filtrar preguntas entre varios examinados.

La institución frenó la publicación de las notas al detectar el tribunal que seis personas obtuvieron muy buena nota en el examen y el salto respecto al resto de aspirantes era muy radical.

Algunas, apenas habían cometido dos o tres fallos en una prueba de 85 preguntas. Una circunstancia muy poco habitual.

Más aún en el apartado de legislación, dado que los examinados tienden a acertar las preguntas de la parte específica (las que tenían que ver con circulación y mecánica en este caso), pero fallan alguna de la parte general, donde se preguntaba por la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía.

El examen combinaba contenidos específicos de mecánica y conducción con un amplio bloque de legislación.

Las primeras preguntas versaban sobre artículos concretos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

El cuestionario incluía preguntas que exigían identificar el contenido exacto de determinados artículos legales. Por ejemplo, se preguntó por las previsiones del artículo 69 de la Constitución sobre la elección del Senado o por el artículo 141 referido a las provincias y diputaciones.

El examen continuaba con cuestiones sobre procedimiento administrativo, protección de datos, igualdad y legislación sobre derechos de las personas LGTBI antes de entrar en la parte específica de mecánica, vehículos, seguridad vial y primeros auxilios.

Según fuentes conocedoras del proceso, de las personas que finalmente realizaron el examen tan solo 17 habrían superado el ejercicio. La cifra estaría relacionada con el particular sistema de cálculo de la nota de corte utilizado por la Diputación en estos procesos selectivos.

La puntuación mínima se determina tomando como referencia la mejor calificación obtenida. De este modo, si la máxima nota es un 10, el corte se sitúa en un 5. La existencia de varios posibles dieces, que la propia Diputación niega, habría elevado de facto el nivel necesario para superar la prueba respecto a una situación en la que la mejor calificación hubiera sido inferior.

Tanto el PSPV, como el sindicato UGT reclamaron tener acceso al expediente de esta prueba. Más de dos meses después, ahora la corporación ha decidido anularla y convocarla de nuevo.