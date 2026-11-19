El PP de la Diputación de Valencia no tiene intención de cumplir con la moción aprobada este martes por la oposición y Ens Uneix para iniciar los trámites de transmisión de la titularidad del Teatro Principal a la Generalitat y al Ayuntamiento de la ciudad.

Desde el equipo que preside Vicente Mompó defienden que la iniciativa aprobada por Compromís, PSPV y sus socios de gobierno no tiene carácter vinculante y, por tanto, la institución no estaría obligada a poner en marcha el citado procedimiento.

Un razonamiento que justifican en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que define las mociones como "propuestas que se someten directamente a conocimiento del Pleno".

En este sentido, los populares recuerdan que la jurisprudencia contencioso-administrativa que existe determina que las mociones "de contenido político no tienen por sí mismas efectos administrativos resolutorios".

Esto es, que "no crean, modifican ni extinguen situaciones jurídicas, no producen efectos frente a terceros y no pueden ejecutarse por sí mismas". Por lo que para el PP en la diputación, la votación del martes simplemente expresó la voluntad política de la mayoría de la corporación, pero no obliga al ejecutivo a ejecutar la cesión.

En definitiva, que aunque el texto saliera adelante gracias a la mayoría que sumaron Ens Uneix y los partidos de izquierdas, el Partido Popular mantiene su rechazo a desprenderse de la propiedad del emblemático inmueble y no tienen intención de abrir ningún expediente en este sentido.

Asimismo, el PP también argumenta que el texto aprobado no contempla directamente el traspaso de la propiedad, sino el inicio de negociaciones con las distintas administraciones para "acordar, en su caso, la transmisión de la titularidad mediante la fórmula jurídica y patrimonial que resulte procedente".

Conviene recordar que el texto aprobado establecía que, a través de un espacio de coordinación interadministrativa en el que participarían la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia y la Administración General del Estado, se abordarían tanto la financiación plurianual de las actuaciones como el modelo de gestión y las garantías de conservación patrimonial y continuidad de la actividad escénica.

Para que la propiedad del Teatro Principal cambiara finalmente de manos, recuerdan desde el equipo de Mompó, sería necesario alcanzar primero un "acuerdo con la administración receptora, que también tendría que querer y poder asumir el inmueble". Es decir, una aceptación de la operación.

Posteriormente habría que determinar la fórmula jurídica adecuada y más adelante tramitar el correspondiente expediente patrimonial. En este sentido, los populares recuerdan que la operación estaría sujeta a los requisitos de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Esta fija entre los trámites la valoración del inmueble y los informes de Secretaría e Intervención. Además, si se optara por una cesión gratuita, "sería necesario un nuevo acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta, conforme al artículo 47.2.ñ) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local".

Con esta interpretación, el PP defiende que la votación del martes no altera la situación patrimonial del edificio y que cualquier decisión sobre su titularidad deberá pasar por un procedimiento específico y nuevos acuerdos institucionales. En definitiva, que lo aprobado no vincularía al Gobierno de Mompó a nada.

Una enmienda al texto del PSPV

El texto aprobado este martes, en concreto, fue una enmienda de Ens Uneix a una proposición de los socialistas para impulsar el Plan director de la restauración y rehabilitación del Teatro Principal.

El contenido de la moción consiste en que la corporación provincial encargue y financie la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación, presupuestadas en 2 millones de euros. De forma paralela, además, instaba a que se iniciaran los trámites para el traspaso de la titularidad a las instituciones que utilizan el Principal y la ciudad donde está el teatro y que sean ellas las que se encarguen de la restauración.

La formación de Natàlia Enguix defiende que la Diputación no puede asumir en solitario una rehabilitación cuyo coste total podría alcanzar los 60 millones de euros, especialmente teniendo en cuenta que el uso del edificio corresponde en buena medida a la Generalitat a través del Institut Valencià de Cultura.

El Teatro Principal, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1983, permanece cerrado desde septiembre por motivos de seguridad. La discusión sobre su titularidad se ha convertido así en uno de los principales puntos de fricción entre los socios del gobierno provincial y el PP, que mantiene su negativa a ceder la propiedad del inmueble.