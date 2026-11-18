José Muñoz y Joan Baldoví, portavoces del PSPV y de Compromís en Les Corts, durante la Junta de Síndics. José Cuéllar / Corts

El PP y Vox retrasan varios días la aprobación de la Ley del Suelo en un tenso pulso con la izquierda en Les Corts

La tramitación en el Parlamento valenciano de la Ley del Suelo, una de las normas más importantes de la legislatura impulsada por el PP y que sacará adelante junto a Vox, ha acabado elevando de manera importante la tensión entre los partidos de derecha e izquierda en Les Corts. Si es que puede estarlo más.

Los primeros han retrasado la aprobación de la ley varios días debido a que Compromís ha dilatado la firma de un documento clave para el trámite entre denuncias de que la derecha se está saltando el reglamento. Realmente, esta demora se trata de algo insignificante en los tiempos, puesto que la norma obtendrá igualmente luz verde en pocas semanas y lo hará antes de Navidad, como querían los populares.

Pero la disputa ha sido destacada en un texto de especial trascendencia para la Generalitat que regula toda la normativa urbanística y que los partidos de izquierdas han criticado por "especulativo" al "hacer de la vivienda un negocio".

El enfrentamiento, a diferencia de todas las ocasiones en las que se produce dentro del hemiciclo en acalorados debates públicos, se ha producido esta vez en privado, en las reuniones de las Juntas de Portavoces, con decisiones, tretas varias y discusiones subidas de tono. Este mismo miércoles se ha repetido la pelea, con expresiones del tipo "estoy hasta los cojones" por parte de alguno de los síndics y expresiones por el estilo, según varias fuentes.

Todo lo sucedido deriva de los intereses contrapuestos entre partidos de derecha e izquierda. El PP y Vox han tratado de pisar desde el principio el acelerador para que esta norma se tramitara rápidamente. El PSPV y Compromís, como resulta evidente, no tienen tanta prisa. Así que desde hace semanas hasta ahora ha habido un toma y daca.

La intención de los primeros era que la norma quedara aprobada la semana que viene (la previa a las elecciones del 29 de noviembre). Para este fin celebraron varias Juntas de Portavoces específicas del asunto.

Primer round: la huelga

En la de hace dos semanas, PP y Vox fijaron para el pleno del pasado miércoles el debate sobre las enmiendas a la totalidad. Era el 11 de noviembre, día de la huelga general. Compromís ya había dicho en las jornadas previas que iba a apoyar el paro y, por tanto, que iba a ausentarse en esa sesión. La derecha mantuvo su plan y la coalición, cabreada, afirmó que estaban "vulnerando" el reglamento de la Cámara.

En ese pleno de la huelga se acabó yendo hasta el PSPV-PSOE, de manera que el debate sobre las enmiendas a la totalidad no se produjo como tal. Al día siguiente sí votaron todos y, como era de esperar, el texto de Compromís -el único que no decayó- no salió adelante.

El pasado viernes, PP y Vox volvieron a convocar Junta de Portavoces. Querían ordenar la comisión de Medio Ambiente de esta semana para incluir el debate y aprobación de las enmiendas parciales. Con ese calendario, la Ley del Suelo podía pasar al pleno de la próxima semana, la del 25 y 26 de noviembre, y quedar aprobada antes de elecciones.

Retraso del trámite

Pero Compromís, en respuesta a la jugada previa de la derecha con la huelga general, recurrió a una treta para retrasarlo. La diputada Paula Espinosa, secretaria de la Mesa de la comisión de Medio Ambiente, evitó durante varios días firmar un documento facilitado por los servicios jurídicos de Les Corts el jueves en el que se ordenan las enmiendas parciales. Finalmente lo hizo ayer martes.

Esa dilación, sin embargo, impedía que se publicara en el Boletín Oficial del Parlamento la citada ordenación de las enmiendas y, con ello, la convocatoria de la comisión. La firma era indispensable para que el trámite siguiera su curso. Con el documento firmado, ya se podía celebrar una nueva Junta de Síndics que fijara la comisión en un plazo no inferior a las 48 horas. Algo que ha tenido lugar este miércoles para colocar el lunes la comisión.

El PP ha presionado durante las últimas jornadas a la parlamentaria para que firmara, entre escritos dirigidos a la Mesa de Les Corts, peticiones verbales y wasaps. Espinosa está embarazada y la insistencia de los populares no ha gustado en su grupo, que ha salido a denunciar la osadía de la derecha por apremiar de esa manera a una mujer en avanzado estado de gestación.

Desde la coalición incidían en que el documento que requería su firma tenía que ser revisado y comprobado, por lo que no solo había de ser rubricado. Realmente, esta labor es de los servicios jurídicos de Les Corts.

Relevo en funciones

El asunto es que Espinosa no firmaba y los populares, ya desesperados, han acabado dirigiendo una nueva resolución a la Mesa de Les Corts con el objetivo de regular qué sucede cuando la persona que ostenta la secretaría de una comisión se niega a rubricar algo.

El PP propone que se le supla cuando no ejerza sus funciones y que éstas sean realizadas por la vicepresidencia de la comisión. Si ésta tampoco puede, señalan que la Mesa de Les Corts tomará "las medidas oportunas" para garantizar la tramitación. Esa regulación sea probablemente aprobada por la derecha y ha despertado duras críticas de Compromís por "usurpar" las funciones de la secretaria.

Paralelamente a ello, la coalición también ha acusado de "posibles manipulaciones" en documentos del registro de Les Corts, incluyendo los requerimientos a Paula Espinosa. La derecha lo niega.