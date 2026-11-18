El PP ha presentado varias enmiendas a la nueva Ley Forestal que se tramita en este momento en Les Corts Valencianes y que tiene previsto aprobar con el apoyo de Vox antes de Navidad. En una de ellas, especifica que la entrada en vigor de la norma no obligará a los ayuntamientos a adaptar de inmediato sus planes urbanísticos vigentes para que sea de aplicación todo lo que recoge.

El redactado de la ley establecía que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística que están ahora en marcha en los municipios de la Comunitat debían "adaptarse a las definiciones, categorías de suelo y régimen jurídico" de la nueva norma. Especialmente, afirmaba, en lo relativo al suelo forestal transitorio de recuperación agrícola prioritaria.

"Esa adaptación se llevará a cabo en el marco de los procedimientos de revisión o modificación previstos en la legislación aplicable. Hasta que se produzca dicha adaptación, las administraciones competentes interpretarán y aplicarán las determinaciones de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística conforme a las definiciones, categorías de suelo y régimen jurídico establecidos en esta ley", señalaba.

Sin embargo, la enmienda introducida por los populares cambia esa obligación de los ayuntamientos. "La entrada en vigor de esta ley no determinará por sí sola la obligación de revisar o adaptar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes", matiza.

"Cuando dichos instrumentos sean objeto de revisión o modificación que afecte a terrenos sometidos al régimen de esta ley, se incorporarán, en el ámbito correspondiente, las determinaciones necesarias para adecuarlos a la protección forestal y, en su caso, a la identificación del suelo forestal transitorio de recuperación agrícola prioritaria, mediante los procedimientos previstos en la legislación territorial y urbanística", añade.

"Hasta que se produzca dicha adecuación, será directamente aplicable el régimen de protección y de usos establecido en esta ley, con independencia de la clasificación o zonificación establecida en el planeamiento vigente, sin perjuicio de las restantes determinaciones del planeamiento que sean compatibles con él", indica la enmienda.

"La aplicación directa del régimen de usos previsto para el suelo forestal transitorio de recuperación agrícola prioritaria habilitará la recuperación de los usos agrícolas permitidos por esta ley, sin necesidad de previa adaptación del planeamiento urbanístico. Su aplicación no implicará por sí sola la modificación de la clasificación o zonificación urbanística de los terrenos, que deberá efectuarse, cuando proceda, conforme a la legislación territorial y urbanística", agrega.

Otra de las enmiendas del PP amplía el sistema de comercialización de servicios ambientales forestales para que no beneficie únicamente a los montes gestionados por la Generalitat, sino también a montes privados y otros montes públicos con instrumentos de gestión forestal aprobados.

También concreta más los criterios de adjudicación vinculados al territorio y al desarrollo rural, y diferencia con mayor claridad el régimen aplicable a montes públicos y privados. La Generalitat argumenta que con ello se facilita la captación de inversiones destinadas a la conservación de los montes.

Pastoreo tras incendios

Por su parte, Vox ha registrado 40 enmiendas a la ley Forestal, muchas de ellas destinadas a impulsar la ganadería y el pastoreo como herramienta para prevenir incendios. Así, proponen que se levanten algunas restricciones al pastoreo en los terrenos forestales incendiados para que, por ejemplo, se pueda autorizar en los 5 años siguientes al fuego "cuando el estado de recuperación de la cubierta vegetal y del suelo permita su ejercicio sin comprometer los objetivos de regeneración y restauración".

También proponen que la Generalitat fomente "el uso recreativo, social y educativo de los montes, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros" y regule "su disfrute bajo el principio de armonización con la conservación, aprovechamiento y protección del medio natural".

Del mismo modo, Vox recoge en sus enmiendas que se simplifiquen -es decir, que se reduzcan- los informes y se agilicen los procedimientos administrativos "para que propietarios, empresas y ayuntamientos puedan realizar actuaciones de mantenimiento, prevención y aprovechamiento forestal".