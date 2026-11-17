Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a una excedencia de hasta tres años para cuidar de sus hijos

Los trabajadores tienen derecho a un periodo de excedencia de hasta tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción.

También en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

Otro de los derechos que regula el Estatuto de los Trabajadores es el periodo de excedencia de dos años por cuidado de un familiar, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva.

Los empleados podrán solicitarlo para atender al cuidado del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y por afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el artículo 46.3 del ET señala que el periodo de duración podrá disfrutarse de forma fraccionada, ya que constituye un derecho individual de los trabajadores y trabajadoras.

"No obstante, si dos o más personas de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la empresa podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento debidamente motivadas por escrito", recoge la norma.

En este caso, la empresa deberá ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambos trabajadores y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación.

Por otro lado, si una persona se encuentra en excedencia por el cuidado de un primer hijo y naciera un segundo (nuevo sujeto causante que menciona la ley), al solicitar e iniciar la nueva excedencia por el segundo hijo se daría por finalizada automáticamente la del primero.

En ningún caso se pueden disfrutar dos excedencias a la vez ni sumar el tiempo restante de la primera al tiempo de la segunda.

El periodo en que la persona permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido en el artículo seguirá sumando antigüedad en la empresa.

Además, tendrá opción de asistir y participar en los cursos de formación profesional, a los que deberá ser convocado, especialmente con ocasión de su reincorporación.

Reserva de puesto

Durante el primer año la empresa deberá reservar su puesto de trabajo.

Transcurrido este plazo, conservará el derecho a reincorporarse a la empresa, aunque no necesariamente al mismo puesto. Pero sí deberán asignarle uno perteneciente al mismo grupo profesional o de categoría equivalente.

No obstante, la cosa cambia si el trabajador tiene familia numerosa: la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate de familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Ahora bien, si ambos progenitores se acogen a la excedencia por cuidado del mismo hijo con la misma duración y régimen, se debe guardar el puesto de trabajo de cada uno hasta un máximo de 18 meses (en lugar del año general).

En el ejercicio de este derecho también se tiene en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para evitar la perpetuación de roles y estereotipos de género.